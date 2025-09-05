https://1prime.ru/20250905/tsb-861843633.html

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

банк россии

финансы

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - говорится в сообщении. Отмечается, что остальные средства по-прежнему можно будет получить в рублях. Подчеркивается, что выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, а средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Кроме того, для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Также сообщается, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, но при этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России. А юридическим лицам - нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет. "Юридические лица - резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации", - добавляется в сообщении.

