https://1prime.ru/20250905/tsifrovizatsija-861816448.html

Никитин: цифровизация обеспечивает мультимодальность

Никитин: цифровизация обеспечивает мультимодальность - 05.09.2025, ПРАЙМ

Никитин: цифровизация обеспечивает мультимодальность

Цифровизация обеспечивает мультимодальность и позволяет сократить издержки бизнеса и логистики, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии "500 лет на... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T05:39+0300

2025-09-05T05:39+0300

2025-09-05T05:39+0300

технологии

бизнес

россия

рф

владивосток

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816448.jpg?1757039995

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Цифровизация обеспечивает мультимодальность и позволяет сократить издержки бизнеса и логистики, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы не сможем дальше развивать транспорт как отдельные виды... Нам нужно обеспечить мультимодальность. Мультимодальность обеспечивается за счет цифровой логистики. Это тот вызов, который сегодня перед нами стоит, перед всей командой министерства транспорта Российской Федерации", - сказал чиновник. "Что это дает? Это дает, во-первых, сокращение всех этих оформительских вещей. Это дает сокращение издержек бизнеса и логистики. Это дает возможность конкурировать по времени прохода с Суэцким каналом", - добавил он. По итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек. В свою очередь Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, рф, владивосток, владимир путин, михаил мишустин