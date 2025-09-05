https://1prime.ru/20250905/tsifrovizatsija-861816448.html
Никитин: цифровизация обеспечивает мультимодальность
Никитин: цифровизация обеспечивает мультимодальность
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Цифровизация обеспечивает мультимодальность и позволяет сократить издержки бизнеса и логистики, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Мы не сможем дальше развивать транспорт как отдельные виды... Нам нужно обеспечить мультимодальность. Мультимодальность обеспечивается за счет цифровой логистики. Это тот вызов, который сегодня перед нами стоит, перед всей командой министерства транспорта Российской Федерации", - сказал чиновник.
"Что это дает? Это дает, во-первых, сокращение всех этих оформительских вещей. Это дает сокращение издержек бизнеса и логистики. Это дает возможность конкурировать по времени прохода с Суэцким каналом", - добавил он.
По итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек.
В свою очередь Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
