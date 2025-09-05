https://1prime.ru/20250905/ukaz-861859865.html
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев
ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских граждан, следует из судебного документа, оказавшегося в распоряжении телеканала CBS. "Мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны", — говорится в документе. Как отмечается, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага". "Ставки в этом вопросе не могут быть выше. Президент и члены его кабинета министров считают, что отказ от полномочий в вопросах пошлин или задержания американских граждан приведёт к угрозам для нашей страны", — говорится в документе. По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
