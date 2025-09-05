Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев - 05.09.2025
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев - 05.09.2025, ПРАЙМ
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев
Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских... | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских граждан, следует из судебного документа, оказавшегося в распоряжении телеканала CBS. "Мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны", — говорится в документе. Как отмечается, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага". "Ставки в этом вопросе не могут быть выше. Президент и члены его кабинета министров считают, что отказ от полномочий в вопросах пошлин или задержания американских граждан приведёт к угрозам для нашей страны", — говорится в документе. По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
сша
17:23 05.09.2025
 
CBS: Трамп готовит указ о наказании стран, задерживающих американцев

CBS: Трамп готовит указ о санкциях против стран, незаконно задерживающих американцев

ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских граждан, следует из судебного документа, оказавшегося в распоряжении телеканала CBS.
"Мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны", — говорится в документе.
Как отмечается, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага".
"Ставки в этом вопросе не могут быть выше. Президент и члены его кабинета министров считают, что отказ от полномочий в вопросах пошлин или задержания американских граждан приведёт к угрозам для нашей страны", — говорится в документе.
По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным
