В ЕС рассказали о планах "коалиции желающих" по Украине
L'Antidiplomatico: "коалиция желающих" хочет обвинять Россию, а не поддерживать Украину
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Политический обозреватель Фабрицио Поджи в своем материале для портала L’Antidiplomaco выразил мнение, что встреча "коалиции желающих" в Париже была больше сфокусирована на поиске повода для упреков в адрес России, чем на попытке оказать помощь Украине.
"Главное — показать, что мы собрались за "круглым столом" войны действовать как великие лидеры, готовые освободить "Гроб Господень", — тот, где демократия, права и политические партии погребены уже как минимум десять лет и где убийства оппонентов — обычное дело, — и заявить, что именно Россия, "неверная", не хочет мира", — сыронизировал он.
Поджи также подчеркивает, что заявления стран, поддерживающих Киев, о возможной отправке миротворцев на Украину пока остаются лишь словами, а реальные шаги в этом направлении так и не были предприняты. Основная цель, по его мнению, заключается в том, чтобы продемонстрировать свои намерения и создать видимость единства, которую они даже внутри своего круга не в состоянии формально достигнуть.
Встреча так называемой "коалиции желающих" состоялась в четверг в Париже в формате видеоконференции под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Макрона. Согласно информации от агентства Блумберг, поступившей от источника, участники встречи согласовали задачу усилить Украину настолько, чтобы она превратилась в "дикобраза", который после завершения конфликта не станет "объектом военной агрессии".