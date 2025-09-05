https://1prime.ru/20250905/ukraina-861855348.html
"Возмездие необходимо". В Бразилии выступили с призывом по Украине
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Некоторые страны Европы должны пересмотреть свою политику в отношении Украины и отреагировать на атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, включая военные, в случае дальнейшей агрессии. Речь идет не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не превратились в разменные пешки на геополитической доске Запада", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Киев может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет соседних государств.Во вторник президент России Владимир Путин во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо подчеркнул, что прекращение поставок газа в Украину от восточноевропейских стран сможет открыть для них пределы приемлемых действий в вопросах нарушения чужих интересов.С начала августа Будапешт несколько раз заявлял об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Последние две атаки привели к остановке транспортировки нефти. Венгрия и Словакия остались без поставок топлива на шесть дней.После инцидентов правительства Венгрии и Словакии попросили Еврокомиссию гарантировать их энергетическую безопасность. Тем не менее, как сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии, они не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
