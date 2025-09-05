https://1prime.ru/20250905/ukraina-861870195.html

На Украине породнились два населенных пункта с "адскими" названиями

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На Украине город Чортков, расположенный в Тернопольской области, и поселок Сатанов из Хмельницкой области стали побратимами, сообщил Telegram-канал Чортковского городского совета."4 сентября, в день празднования 503-летия Чорткова, наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанова в Хмельницкой области. И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным!" — говорится в сообщении.Ранее, до 9 августа 1944 года, Чортков носил название Чертков.

