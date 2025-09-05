Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами - 05.09.2025
ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами
2025-09-05T11:36+0300
2025-09-05T11:36+0300
банк россии
финансы
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31% к июлю, до 6,2 миллиарда долларов, на фоне роста доли рубля в экспортной выручке и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в августе составили 6,2 миллиарда долларов, снизившись на 31% относительно предыдущего месяца. Снижение относительно среднего значения за предшествующие 3 месяца составило 22%. Компании накапливали иностранную валюту, чтобы погасить обязательства перед кредитными организациями, при этом доля рубля в экспортной выручке ряда компаний продолжила возрастать", - говорится в обзоре. Среднедневные чистые продажи также сократились - на 25% за месяц - и составили 295 миллионов долларов, указали в ЦБ. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне составило 105%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно мая, сообщает ЦБ. "Несмотря на сокращение чистых продаж крупнейших экспортеров, общий объем предложения валюты юридическими лицами (без учета банков) на внутреннем валютном рынке в августе вырос на 21,6% (основной рост произошел за счет нефинансовых компаний) относительно предыдущего месяца и составил 30,4 миллиарда долларов", - также говорится в обзоре.
финансы
Банк России, Финансы
11:36 05.09.2025
 
ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами

ЦБ: чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31%

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31% к июлю, до 6,2 миллиарда долларов, на фоне роста доли рубля в экспортной выручке и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в августе составили 6,2 миллиарда долларов, снизившись на 31% относительно предыдущего месяца. Снижение относительно среднего значения за предшествующие 3 месяца составило 22%. Компании накапливали иностранную валюту, чтобы погасить обязательства перед кредитными организациями, при этом доля рубля в экспортной выручке ряда компаний продолжила возрастать", - говорится в обзоре.
Среднедневные чистые продажи также сократились - на 25% за месяц - и составили 295 миллионов долларов, указали в ЦБ. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне составило 105%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно мая, сообщает ЦБ.
"Несмотря на сокращение чистых продаж крупнейших экспортеров, общий объем предложения валюты юридическими лицами (без учета банков) на внутреннем валютном рынке в августе вырос на 21,6% (основной рост произошел за счет нефинансовых компаний) относительно предыдущего месяца и составил 30,4 миллиарда долларов", - также говорится в обзоре.
Банк РоссииФинансы
 
 
Заголовок открываемого материала