https://1prime.ru/20250905/valyuta-861840710.html

ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами

ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами - 05.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31% к июлю, до 6,2 миллиарда долларов, на фоне роста доли рубля в экспортной выручке и... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T11:36+0300

2025-09-05T11:36+0300

2025-09-05T11:36+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/25/834372507_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45a93bc2f4978de284265eeb8aa4ff7f.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31% к июлю, до 6,2 миллиарда долларов, на фоне роста доли рубля в экспортной выручке и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в августе составили 6,2 миллиарда долларов, снизившись на 31% относительно предыдущего месяца. Снижение относительно среднего значения за предшествующие 3 месяца составило 22%. Компании накапливали иностранную валюту, чтобы погасить обязательства перед кредитными организациями, при этом доля рубля в экспортной выручке ряда компаний продолжила возрастать", - говорится в обзоре. Среднедневные чистые продажи также сократились - на 25% за месяц - и составили 295 миллионов долларов, указали в ЦБ. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне составило 105%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно мая, сообщает ЦБ. "Несмотря на сокращение чистых продаж крупнейших экспортеров, общий объем предложения валюты юридическими лицами (без учета банков) на внутреннем валютном рынке в августе вырос на 21,6% (основной рост произошел за счет нефинансовых компаний) относительно предыдущего месяца и составил 30,4 миллиарда долларов", - также говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861731223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы