ВЭБ и Сбербанк создадут новую модель финансирования ГЧП - 05.09.2025
ВЭБ и Сбербанк создадут новую модель финансирования ГЧП
2025-09-05T03:04+0300
2025-09-05T03:04+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВЭБ и Сбербанк в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой модели финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения институциональных инвесторов, говорится в пресс-релизе госкорпорации. "ВЭБ.РФ и "Сбер" ... заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой модели финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения институциональных инвесторов. Документ подписали первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", - говорится в релизе. Отмечается, что во исполнение поручений президента правительство наделило ВЭБ.РФ статусом верификатора ГЧП. "Все новые проекты и инициативы свыше 3 миллиардов рублей теперь проходят экспертизу ВЭБа. Расширить возможности по привлечению инвестиций предполагается на основе двухэтапной модели финансирования долгосрочных инфраструктурных ГЧП-проектов. Такой механизм предусматривает выпуск нового типа облигаций и разработку единого стандарта ГЧП", - уточняется в сообщении. "Сбер" как крупнейший кредитор региональной инфраструктуры готов предложить свою экспертизу по формированию портфеля типовых проектов в сфере государственно-частного партнерства. Отмечается, что банк первым поддержал инициативу и присоединился к рабочей группе, которая объединит экспертизу в сфере государственно-частного партнерства. "У ВЭБа большой практический опыт реализации проектов ГЧП. Наша экспертиза — существенное подспорье регионам и городам, а для инвесторов — знак качества... Вместе с ВЭБ.РФ банк намерен разрабатывать и внедрять новые финансовые инструменты. Планируется, что "Сбер" будет участвовать в пилотном выпуске нового класса облигаций, привлекая к этому ГЧП-проекты из своего портфеля", - прокомментировал Цехомский, чьи слова приводятся в релизе. "Новая модель поможет расширить пул инвесторов, привлечь необходимые долгосрочные ресурсы для инфраструктурных проектов. Это не только улучшит их инвестиционную привлекательность, но и откроет новую главу в системном финансировании масштабных национальных программ, создаст условия для устойчивого экономического роста, улучшении городской среды и повышении качества жизни граждан", - добавил Ведяхин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
03:04 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВЭБ и Сбербанк в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой модели финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения институциональных инвесторов, говорится в пресс-релизе госкорпорации.
"ВЭБ.РФ и "Сбер" ... заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой модели финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения институциональных инвесторов. Документ подписали первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", - говорится в релизе.
Отмечается, что во исполнение поручений президента правительство наделило ВЭБ.РФ статусом верификатора ГЧП. "Все новые проекты и инициативы свыше 3 миллиардов рублей теперь проходят экспертизу ВЭБа. Расширить возможности по привлечению инвестиций предполагается на основе двухэтапной модели финансирования долгосрочных инфраструктурных ГЧП-проектов. Такой механизм предусматривает выпуск нового типа облигаций и разработку единого стандарта ГЧП", - уточняется в сообщении.
"Сбер" как крупнейший кредитор региональной инфраструктуры готов предложить свою экспертизу по формированию портфеля типовых проектов в сфере государственно-частного партнерства. Отмечается, что банк первым поддержал инициативу и присоединился к рабочей группе, которая объединит экспертизу в сфере государственно-частного партнерства.
"У ВЭБа большой практический опыт реализации проектов ГЧП. Наша экспертиза — существенное подспорье регионам и городам, а для инвесторов — знак качества... Вместе с ВЭБ.РФ банк намерен разрабатывать и внедрять новые финансовые инструменты. Планируется, что "Сбер" будет участвовать в пилотном выпуске нового класса облигаций, привлекая к этому ГЧП-проекты из своего портфеля", - прокомментировал Цехомский, чьи слова приводятся в релизе.
"Новая модель поможет расширить пул инвесторов, привлечь необходимые долгосрочные ресурсы для инфраструктурных проектов. Это не только улучшит их инвестиционную привлекательность, но и откроет новую главу в системном финансировании масштабных национальных программ, создаст условия для устойчивого экономического роста, улучшении городской среды и повышении качества жизни граждан", - добавил Ведяхин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
