ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Восточный экономический форум демонстрирует ведущую роль России в рамках международных и двусторонних форматов, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. "Наша сегодняшняя встреча наглядно демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Это касается и взаимодействия в политическом аспекте, экономическом, а также в продвижении новых технологий и разработок", - сказал он на площадке пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
08:35 05.09.2025
 
ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Восточный экономический форум демонстрирует ведущую роль России в рамках международных и двусторонних форматов, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.
"Наша сегодняшняя встреча наглядно демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Это касается и взаимодействия в политическом аспекте, экономическом, а также в продвижении новых технологий и разработок", - сказал он на площадке пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
