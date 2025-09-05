https://1prime.ru/20250905/vef-861822655.html
ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса
2025-09-05T08:35+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Восточный экономический форум демонстрирует ведущую роль России в рамках международных и двусторонних форматов, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. "Наша сегодняшняя встреча наглядно демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Это касается и взаимодействия в политическом аспекте, экономическом, а также в продвижении новых технологий и разработок", - сказал он на площадке пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
