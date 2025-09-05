https://1prime.ru/20250905/vef-861822655.html

ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса

ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса - 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса

Восточный экономический форум демонстрирует ведущую роль России в рамках международных и двусторонних форматов, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T08:35+0300

2025-09-05T08:35+0300

2025-09-05T08:35+0300

экономика

россия

лаос

владивосток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796091_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_ca514fc3d152fbda96a9cb5364021050.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Восточный экономический форум демонстрирует ведущую роль России в рамках международных и двусторонних форматов, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. "Наша сегодняшняя встреча наглядно демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Это касается и взаимодействия в политическом аспекте, экономическом, а также в продвижении новых технологий и разработок", - сказал он на площадке пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250905/putin-861819247.html

лаос

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лаос, владивосток, вэф