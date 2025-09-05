ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса

https://1prime.ru/20250905/vef-861824230.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. "Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.
"Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
