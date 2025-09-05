https://1prime.ru/20250905/vef-861824230.html

ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса

ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса - 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса

Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T08:31+0300

2025-09-05T08:31+0300

2025-09-05T08:31+0300

экономика

россия

азиатско-тихоокеанский регион

лаос

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796824_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_2b75533194ebb5bdf928a45c3f0112e9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. "Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250903/vef-861714862.html

азиатско-тихоокеанский регион

лаос

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азиатско-тихоокеанский регион, лаос, дальний восток