Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/vef-861824230.html
ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса
ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса - 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса
Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:31+0300
2025-09-05T08:31+0300
экономика
россия
азиатско-тихоокеанский регион
лаос
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796824_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_2b75533194ebb5bdf928a45c3f0112e9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. "Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/vef-861714862.html
азиатско-тихоокеанский регион
лаос
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796824_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7006870ff95ee8992d3e57cba2da7451.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, азиатско-тихоокеанский регион, лаос, дальний восток
Экономика, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Лаос, Дальний Восток
08:31 05.09.2025
 
ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР, заявил премьер Лаоса

Премьер Лаоса Сипхандон: ВЭФ способствует улучшению качества жизни в РФ и АТР

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.
"Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей
3 сентября, 15:00
 
ЭкономикаРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионЛаосДальний Восток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала