https://1prime.ru/20250905/vef-861848742.html

На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей

На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей - 05.09.2025, ПРАЙМ

На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T14:12+0300

2025-09-05T14:12+0300

2025-09-05T14:12+0300

экономика

россия

владивосток

юрий трутнев

https://cdnn.1prime.ru/img/83799/21/837992180_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_6bc65c1c8f5b27ee65886378eada22c2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей. "По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250905/vef-861822655.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, юрий трутнев