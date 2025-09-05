https://1prime.ru/20250905/vef-861848742.html
На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей
На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей. "По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей.
"По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
