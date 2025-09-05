Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей - 05.09.2025, ПРАЙМ
На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей
2025-09-05T14:12+0300
2025-09-05T14:12+0300
экономика
россия
владивосток
юрий трутнев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей. "По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
россия, владивосток, юрий трутнев
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Юрий Трутнев
14:12 05.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ВЭФ-2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей.
"По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса
ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса
08:35
 
ЭкономикаРОССИЯВладивостокЮрий Трутнев
 
 
