Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025 - 05.09.2025
Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025
Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей
