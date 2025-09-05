https://1prime.ru/20250905/vef-861850217.html
Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025
Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025 - 05.09.2025, ПРАЙМ
Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025
Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:18+0300
2025-09-05T14:18+0300
2025-09-05T14:18+0300
экономика
россия
владивосток
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763610_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_8ccf5b9d3b5fd81c9a735d1bf9ebe336.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/vef-861848742.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763610_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_2fb836a1b726c82bd424073e1a903feb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
Гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025
Глава Минвостокразвития Чекунков: гости из 75 стран приняли участие в ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения на 6,04 триллиона рублей