Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/vengriya-861865804.html
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место - 05.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Венгрии через социальную сеть X. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T19:59+0300
2025-09-05T19:59+0300
венгрия
украина
киев
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_704628d67a87c79527450b1fa27458fb.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Венгрии через социальную сеть X. "Зеленский, как обычно, сделал несколько замечаний в адрес Венгрии, назвав "странной" нашу позицию против членства Украины в ЕС, особенно учитывая, что Россия не против. Очевидно, что Зеленский снова судит по своим меркам.", — отметил Сийярто. По словам министра, в отличие от Украины, Венгрия принимает решения без внешнего давления. "В отличие от Зеленского, наша позиция не основана на указаниях извне. Нас интересует только мнение венгерского народа, и он ясно выразил своё мнение: вступление Украины в ЕС недопустимо, так как это нанесёт ущерб нашим фермерам, рынку труда и безопасности. Венгрия не поддержит вхождение Украины в ЕС", — заявил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Зеленский открыто высказывал угрозы в адрес Венгрии и признал, что украинская сторона наносила удары по нефтепроводу "Дружба" из-за несогласия Венгрии с членством Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы и атаки на критически важную для энергоснабжения венгерскую инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нарушение своего суверенитета. По мнению Сийярто, вступление Украины в ЕС нанесло бы серьёзный ущерб венгерской экономике.
https://1prime.ru/20250904/siyyarto-861788938.html
https://1prime.ru/20250904/siyyarto-861790037.html
https://1prime.ru/20250829/siyyarto-861451013.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2aa2ff0d46ce285d792af9bd84aaf39e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, киев, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, мид, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, МИД, ЕС
19:59 05.09.2025
 
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место

Сийярто ответил Зеленскому на претензии по вопросу вступления Украины в ЕС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Венгрии через социальную сеть X.
"Зеленский, как обычно, сделал несколько замечаний в адрес Венгрии, назвав "странной" нашу позицию против членства Украины в ЕС, особенно учитывая, что Россия не против. Очевидно, что Зеленский снова судит по своим меркам.", — отметил Сийярто.
Петер Сийярто
Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы
Вчера, 14:55
По словам министра, в отличие от Украины, Венгрия принимает решения без внешнего давления.
"В отличие от Зеленского, наша позиция не основана на указаниях извне. Нас интересует только мнение венгерского народа, и он ясно выразил своё мнение: вступление Украины в ЕС недопустимо, так как это нанесёт ущерб нашим фермерам, рынку труда и безопасности. Венгрия не поддержит вхождение Украины в ЕС", — заявил Сийярто.
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Сийярто обвинил главу ЕК в нанесении ущерба европейской экономике
Вчера, 15:27
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Зеленский открыто высказывал угрозы в адрес Венгрии и признал, что украинская сторона наносила удары по нефтепроводу "Дружба" из-за несогласия Венгрии с членством Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы и атаки на критически важную для энергоснабжения венгерскую инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нарушение своего суверенитета. По мнению Сийярто, вступление Украины в ЕС нанесло бы серьёзный ущерб венгерской экономике.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Сийярто призвал готовиться к провокациям со стороны Украины
29 августа, 16:02
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАКиевПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала