https://1prime.ru/20250905/vengriya-861865804.html
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место - 05.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Венгрии через социальную сеть X. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T19:59+0300
2025-09-05T19:59+0300
2025-09-05T19:59+0300
венгрия
украина
киев
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_704628d67a87c79527450b1fa27458fb.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Венгрии через социальную сеть X. "Зеленский, как обычно, сделал несколько замечаний в адрес Венгрии, назвав "странной" нашу позицию против членства Украины в ЕС, особенно учитывая, что Россия не против. Очевидно, что Зеленский снова судит по своим меркам.", — отметил Сийярто. По словам министра, в отличие от Украины, Венгрия принимает решения без внешнего давления. "В отличие от Зеленского, наша позиция не основана на указаниях извне. Нас интересует только мнение венгерского народа, и он ясно выразил своё мнение: вступление Украины в ЕС недопустимо, так как это нанесёт ущерб нашим фермерам, рынку труда и безопасности. Венгрия не поддержит вхождение Украины в ЕС", — заявил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Зеленский открыто высказывал угрозы в адрес Венгрии и признал, что украинская сторона наносила удары по нефтепроводу "Дружба" из-за несогласия Венгрии с членством Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы и атаки на критически важную для энергоснабжения венгерскую инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нарушение своего суверенитета. По мнению Сийярто, вступление Украины в ЕС нанесло бы серьёзный ущерб венгерской экономике.
https://1prime.ru/20250904/siyyarto-861788938.html
https://1prime.ru/20250904/siyyarto-861790037.html
https://1prime.ru/20250829/siyyarto-861451013.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2aa2ff0d46ce285d792af9bd84aaf39e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, киев, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, мид, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, МИД, ЕС
Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место
Сийярто ответил Зеленскому на претензии по вопросу вступления Украины в ЕС