Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место

Глава МИД Венгрии поставил Зеленского на место

2025-09-05T19:59+0300

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Венгрии через социальную сеть X. "Зеленский, как обычно, сделал несколько замечаний в адрес Венгрии, назвав "странной" нашу позицию против членства Украины в ЕС, особенно учитывая, что Россия не против. Очевидно, что Зеленский снова судит по своим меркам.", — отметил Сийярто. По словам министра, в отличие от Украины, Венгрия принимает решения без внешнего давления. "В отличие от Зеленского, наша позиция не основана на указаниях извне. Нас интересует только мнение венгерского народа, и он ясно выразил своё мнение: вступление Украины в ЕС недопустимо, так как это нанесёт ущерб нашим фермерам, рынку труда и безопасности. Венгрия не поддержит вхождение Украины в ЕС", — заявил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Зеленский открыто высказывал угрозы в адрес Венгрии и признал, что украинская сторона наносила удары по нефтепроводу "Дружба" из-за несогласия Венгрии с членством Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы и атаки на критически важную для энергоснабжения венгерскую инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нарушение своего суверенитета. По мнению Сийярто, вступление Украины в ЕС нанесло бы серьёзный ущерб венгерской экономике.

