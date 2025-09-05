Володин предложил расширить полномочия по регулированию трудовой миграции

https://1prime.ru/20250905/volodin-861847408.html
КРАСНОДАР, 5 сен - ПРАЙМ. Регионы должны иметь полномочия по регулированию трудовой миграции, чтобы власти могли осуществлять более тонкую настройку законодательства по этому вопросу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край. "Есть вопрос, связанный с трудовой миграцией, мы как раз эту тему обсуждали. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов, чтобы они могли в том числе более тонкую настройку законодательства осуществлять", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края. По его словам, в регионах лучше знают структуру трудовых ресурсов, где нужны рабочие места. Володин добавил, что нельзя допускать, чтобы мигранты без знания языка работали таксистами или в больницах. Все, кто приезжает в РФ должны уважать законы, культуру, традиции, знать русский законы, подчеркнул он. "Вот это все нам надо обязательно обсуждать и стараться формировать правовое поле. Будет больше пользы, меньше проблем", - отметил председатель Госдумы.
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве