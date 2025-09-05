Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин предложил расширить полномочия по регулированию трудовой миграции
Володин предложил расширить полномочия по регулированию трудовой миграции
Регионы должны иметь полномочия по регулированию трудовой миграции, чтобы власти могли осуществлять более тонкую настройку законодательства по этому вопросу,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T13:46+0300
2025-09-05T13:46+0300
КРАСНОДАР, 5 сен - ПРАЙМ. Регионы должны иметь полномочия по регулированию трудовой миграции, чтобы власти могли осуществлять более тонкую настройку законодательства по этому вопросу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край. "Есть вопрос, связанный с трудовой миграцией, мы как раз эту тему обсуждали. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов, чтобы они могли в том числе более тонкую настройку законодательства осуществлять", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края. По его словам, в регионах лучше знают структуру трудовых ресурсов, где нужны рабочие места. Володин добавил, что нельзя допускать, чтобы мигранты без знания языка работали таксистами или в больницах. Все, кто приезжает в РФ должны уважать законы, культуру, традиции, знать русский законы, подчеркнул он. "Вот это все нам надо обязательно обсуждать и стараться формировать правовое поле. Будет больше пользы, меньше проблем", - отметил председатель Госдумы.
бизнес, россия, краснодарский край, рф, вячеслав володин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
13:46 05.09.2025
 
Володин предложил расширить полномочия по регулированию трудовой миграции

Володин: регионы должны иметь полномочия по регулированию трудовой миграции

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 5 сен - ПРАЙМ. Регионы должны иметь полномочия по регулированию трудовой миграции, чтобы власти могли осуществлять более тонкую настройку законодательства по этому вопросу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край.
"Есть вопрос, связанный с трудовой миграцией, мы как раз эту тему обсуждали. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов, чтобы они могли в том числе более тонкую настройку законодательства осуществлять", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края.
По его словам, в регионах лучше знают структуру трудовых ресурсов, где нужны рабочие места.
Володин добавил, что нельзя допускать, чтобы мигранты без знания языка работали таксистами или в больницах. Все, кто приезжает в РФ должны уважать законы, культуру, традиции, знать русский законы, подчеркнул он.
"Вот это все нам надо обязательно обсуждать и стараться формировать правовое поле. Будет больше пользы, меньше проблем", - отметил председатель Госдумы.
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
29 августа, 03:22
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
