Wildberries Russ вложит 40 млрд руб в развитие складов на Дальнем Востоке - 05.09.2025
Wildberries Russ вложит 40 млрд руб в развитие складов на Дальнем Востоке
2025-09-05T03:13+0300
2025-09-05T03:13+0300
бизнес
экономика
дальний восток
казахстан
белоруссия
wildberries
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ инвестирует 40 миллиардов рублей в развитие своей логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, заявила глава компании Татьяна Ким во время выступления на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). "Наши логистические объекты — это точка роста местного предпринимательства, помимо прямых инвестиций — а мы в складскую инфраструктуру Дальнего Востока вложим до 2030 года почти 40 миллиардов рублей, - это еще и значительный стимул для местных производителей, которые смогут поставлять продукцию локальных брендов на глобальные рынки", — сказала Ким.  Она также рассказала, что компания продолжает строительство собственных объектов в Казахстане. Кроме того, до конца года Wildberries планирует запустить склад в Белоруссии. "Уже до конца этого года планируем ввести первую очередь склада в Беларуси, в объекте на 140 тысяч квадратных метров. А в Казахстане строим два крупных объекта в Астане и Алматы, на 167 тысяч и 103 тысячи квадратных метров, ведем активные работы. Все это позволит локальным производителям получить доступ ко всем странам присутствия компании", — добавила Ким. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, дальний восток, казахстан, белоруссия, wildberries
Бизнес, Экономика, Дальний Восток, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Wildberries
03:13 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ инвестирует 40 миллиардов рублей в развитие своей логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, заявила глава компании Татьяна Ким во время выступления на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Наши логистические объекты — это точка роста местного предпринимательства, помимо прямых инвестиций — а мы в складскую инфраструктуру Дальнего Востока вложим до 2030 года почти 40 миллиардов рублей, - это еще и значительный стимул для местных производителей, которые смогут поставлять продукцию локальных брендов на глобальные рынки", — сказала Ким.
 Она также рассказала, что компания продолжает строительство собственных объектов в Казахстане. Кроме того, до конца года Wildberries планирует запустить склад в Белоруссии.
"Уже до конца этого года планируем ввести первую очередь склада в Беларуси, в объекте на 140 тысяч квадратных метров. А в Казахстане строим два крупных объекта в Астане и Алматы, на 167 тысяч и 103 тысячи квадратных метров, ведем активные работы. Все это позволит локальным производителям получить доступ ко всем странам присутствия компании", — добавила Ким.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
