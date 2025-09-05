СМИ узнали, кто помогал разрабатывать план отправки войск на Украину
WSJ: США участвовали в разработке плана по отправке иностранных войск на Украину
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Журнал The Wall Street Journal сообщает, что США оказывают поддержку в разработке плана "коалиции желающих" по размещению военных сил на территории Украины, ссылаясь на имеющийся источник.
"Эти планы были разработаны с участием ряда американских генералов, участвовавших в обсуждениях, в том числе главы американского командования НАТО по операциям организации Североатлантического договора", — отмечается в материале.
Уточняется, что уже существующий план предполагает размещение более десяти тысяч военных на украинской территории, которые будут разделены на две части: одна для обучения бойцов ВСУ, а другая — для обеспечения охраны, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".
Заседание так называемой "коалиции желающих" прошло в четверг в Париже в гибридном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно информации агентства Блумберг, полученной от источника, участники встречи сошлись на цели усилить Украину до такой степени, чтобы она превратилась в "дикобраза" и после завершения конфликта уже не могла стать "объектом военной агрессии".
В МИД России заявили, что любая возможность размещения войск стран НАТО на Украине для России является категорически неприемлемой и может привести к резкой эскалации. В министерстве ранее отметили, что подобные заявления из Великобритании и других европейских стран лишь