Глава ВТБ призвал снижать ключевую ставку быстрее

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах ВЭФ, что он сторонник того, чтобы ключевую ставку снижали более быстрыми темпами."Я тоже сторонник того, чтобы ставку снижали быстрее, у меня для этого есть свои интересы, потому что для нас это большие убытки", - сказал он.Костин добавил, что те, кто считает, что банки на этом наживаются, неправы: "у нас портфель большой генерирует убытки, прежде всего с ипотеки".Глава ВТБ подчеркнул, что на данный момент Банк России придерживается запланированного сценария. "Инфляция все-таки снижается, темпы экономического роста падают, Центральный банк начал снижать ставку", - сказал он."Все вроде бы происходит по законам жанра. Быстрее или медленнее, всегда можно скорректировать. Если будет, наверное, хуже, я думаю, что Центральный банк, если будет инфляция, наверное, ускорит снижение ключевой ставки", - отметил Костин."Я поэтому просто не вижу каких-то проблем", - добавил он.Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке.Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
