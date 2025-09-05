Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики - 05.09.2025
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики - 05.09.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики
Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что не видит "качественного ухудшения" в экономике РФ. | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что не видит "качественного ухудшения" в экономике РФ. "Я качественного какого-то ухудшения в экономике за последние кварталы не заметил по нашим клиентам… Поэтому пока угроз каких-то не вижу", - сказал он. "Жизнь показала, что экономика достаточно живучая", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что не видит "качественного ухудшения" в экономике РФ.
"Я качественного какого-то ухудшения в экономике за последние кварталы не заметил по нашим клиентам… Поэтому пока угроз каких-то не вижу", - сказал он.
"Жизнь показала, что экономика достаточно живучая", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВТБ расширил сервис самоограничений для защиты от мошенников
Заголовок открываемого материала