ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово"

2025-09-05T07:35+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово", сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ВЭФ. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

