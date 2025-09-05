https://1prime.ru/20250905/vtb-861819733.html
ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово", сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ВЭФ.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
