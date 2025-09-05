Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/vtb-861848892.html
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране - 05.09.2025, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране
Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:01+0300
2025-09-05T14:01+0300
экономика
банки
финансы
иран
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 5 сен - ПРАЙМ. Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в национальных валютах, рассказала РИА Новости член правления ВТБ Ольга Баша. Она не обозначила конкретных сроков открытия филиала, повторив, что ВТБ заручился на это "принципиальным согласием" центрального банка Ирана. "На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять торгово-экспортное финансирование и расчетные механизмы, в том числе трансграничные расчеты в национальных валютах", - сказала собеседница агентства. ВТБ, по ее словам, прошел начальные этапы подготовки к открытию филиала и продолжает двигаться вперед, несмотря на определенное замедление деловой активности в Иране в силу геополитических причин. "Мы налаживаем все контакты, выстраиваем правильную цепочку взаимодействия, изучаем все законодательные нюансы и так далее. Достаточно сложно давать сейчас какие-то однозначные оценки и строить прогнозы, но мы видим неплохие перспективы", - сказала Баша.
https://1prime.ru/20250905/vtb--861844525.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, иран, втб
Экономика, Банки, Финансы, ИРАН, ВТБ
14:01 05.09.2025
 
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране

Филиал ВТБ в Иране будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность двух стран

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© fotolia.com / aaastocks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 5 сен - ПРАЙМ. Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в национальных валютах, рассказала РИА Новости член правления ВТБ Ольга Баша.
Она не обозначила конкретных сроков открытия филиала, повторив, что ВТБ заручился на это "принципиальным согласием" центрального банка Ирана.
"На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять торгово-экспортное финансирование и расчетные механизмы, в том числе трансграничные расчеты в национальных валютах", - сказала собеседница агентства.
ВТБ, по ее словам, прошел начальные этапы подготовки к открытию филиала и продолжает двигаться вперед, несмотря на определенное замедление деловой активности в Иране в силу геополитических причин.
"Мы налаживаем все контакты, выстраиваем правильную цепочку взаимодействия, изучаем все законодательные нюансы и так далее. Достаточно сложно давать сейчас какие-то однозначные оценки и строить прогнозы, но мы видим неплохие перспективы", - сказала Баша.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики
13:07
 
ЭкономикаБанкиФинансыИРАНВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала