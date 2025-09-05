https://1prime.ru/20250905/vtb-861848892.html
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране - 05.09.2025, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране
Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:01+0300
2025-09-05T14:01+0300
2025-09-05T14:01+0300
экономика
банки
финансы
иран
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 5 сен - ПРАЙМ. Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в национальных валютах, рассказала РИА Новости член правления ВТБ Ольга Баша. Она не обозначила конкретных сроков открытия филиала, повторив, что ВТБ заручился на это "принципиальным согласием" центрального банка Ирана. "На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять торгово-экспортное финансирование и расчетные механизмы, в том числе трансграничные расчеты в национальных валютах", - сказала собеседница агентства. ВТБ, по ее словам, прошел начальные этапы подготовки к открытию филиала и продолжает двигаться вперед, несмотря на определенное замедление деловой активности в Иране в силу геополитических причин. "Мы налаживаем все контакты, выстраиваем правильную цепочку взаимодействия, изучаем все законодательные нюансы и так далее. Достаточно сложно давать сейчас какие-то однозначные оценки и строить прогнозы, но мы видим неплохие перспективы", - сказала Баша.
https://1prime.ru/20250905/vtb--861844525.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, иран, втб
Экономика, Банки, Финансы, ИРАН, ВТБ
В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране
Филиал ВТБ в Иране будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность двух стран
ТЕГЕРАН, 5 сен - ПРАЙМ. Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в национальных валютах, рассказала РИА Новости член правления ВТБ Ольга Баша.
Она не обозначила конкретных сроков открытия филиала, повторив, что ВТБ заручился на это "принципиальным согласием" центрального банка Ирана.
"На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять торгово-экспортное финансирование и расчетные механизмы, в том числе трансграничные расчеты в национальных валютах", - сказала собеседница агентства.
ВТБ, по ее словам, прошел начальные этапы подготовки к открытию филиала и продолжает двигаться вперед, несмотря на определенное замедление деловой активности в Иране в силу геополитических причин.
"Мы налаживаем все контакты, выстраиваем правильную цепочку взаимодействия, изучаем все законодательные нюансы и так далее. Достаточно сложно давать сейчас какие-то однозначные оценки и строить прогнозы, но мы видим неплохие перспективы", - сказала Баша.
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики