В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране

В ВТБ рассказали о деятельности филиала банка в Иране

2025-09-05T14:01+0300

ТЕГЕРАН, 5 сен - ПРАЙМ. Филиал в Иране, который планирует открыть российский банк ВТБ, займется обслуживанием внешнеэкономической деятельности двух стран, включая расчеты в национальных валютах, рассказала РИА Новости член правления ВТБ Ольга Баша. Она не обозначила конкретных сроков открытия филиала, повторив, что ВТБ заручился на это "принципиальным согласием" центрального банка Ирана. "На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять торгово-экспортное финансирование и расчетные механизмы, в том числе трансграничные расчеты в национальных валютах", - сказала собеседница агентства. ВТБ, по ее словам, прошел начальные этапы подготовки к открытию филиала и продолжает двигаться вперед, несмотря на определенное замедление деловой активности в Иране в силу геополитических причин. "Мы налаживаем все контакты, выстраиваем правильную цепочку взаимодействия, изучаем все законодательные нюансы и так далее. Достаточно сложно давать сейчас какие-то однозначные оценки и строить прогнозы, но мы видим неплохие перспективы", - сказала Баша.

