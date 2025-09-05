Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" готов обсуждать с Westinghouse вопрос ядерного топлива на ЗАЭС - 05.09.2025
"Росатом" готов обсуждать с Westinghouse вопрос ядерного топлива на ЗАЭС
энергетика
сша
владивосток
алексей лихачев
росатом
westinghouse
запорожская аэс
сша
владивосток
сша, владивосток, алексей лихачев, росатом, westinghouse, запорожская аэс
Энергетика, США, Владивосток, Алексей Лихачев, Росатом, Westinghouse, Запорожская АЭС
04:38 05.09.2025 (обновлено: 04:43 05.09.2025)
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов обсуждать с американской Westinghouse вопрос ядерного топлива на Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
У "Росатома" были контакты с Westinghouse, отметил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
"Мы готовы их продолжить", - сказал Лихачев, уточнив, что это будет сделано после политического решения руководства России.
Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ЭнергетикаСШАВладивостокАлексей ЛихачевРосатомWestinghouseЗапорожская АЭС
 
 
