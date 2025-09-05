Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries не планирует создавать товары собственных торговых марок - 05.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries не планирует создавать товары собственных торговых марок
2025-09-05T04:11+0300
2025-09-05T04:11+0300
бизнес
россия
экономика
рф
владивосток
wildberries
мсп
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Wildberries (компания РВБ) не планирует создавать и продавать товары собственных торговых марок (СТМ), так как сосредоточена на поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким журналистам на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы, как огромная цифровая платформа прекрасно понимаем на "больших данных" потребности потребителя и его запросы, но не используем эти знания для собственных торговых марок, как платформа не конкурируем с МСП, а растим их. Поэтому у РВБ нет планов по развитию собственных СТМ, мы хотим растить большее число брендов", — сказала Ким. Развитие маркетплейса позволяет небольшим продавцам экспортировать свои товары на зарубежные рынки, добавила она. "Продавцы получают доступ не только к российскому, но и к международному рынку. Wildberries уже есть в 10 странах и продолжает расширять географию своего присутствия", уточнила она. Ким также отметила, что один из инструментов поддержки - это проект "Платформа роста", к которому присоединились более 700 брендов из 36 субъектов РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Wildberries (компания РВБ) не планирует создавать и продавать товары собственных торговых марок (СТМ), так как сосредоточена на поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким журналистам на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Мы, как огромная цифровая платформа прекрасно понимаем на "больших данных" потребности потребителя и его запросы, но не используем эти знания для собственных торговых марок, как платформа не конкурируем с МСП, а растим их. Поэтому у РВБ нет планов по развитию собственных СТМ, мы хотим растить большее число брендов", — сказала Ким.
Развитие маркетплейса позволяет небольшим продавцам экспортировать свои товары на зарубежные рынки, добавила она.
"Продавцы получают доступ не только к российскому, но и к международному рынку. Wildberries уже есть в 10 странах и продолжает расширять географию своего присутствия", уточнила она.
Ким также отметила, что один из инструментов поддержки - это проект "Платформа роста", к которому присоединились более 700 брендов из 36 субъектов РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
