Wildberries запустил логистический комплекс во Владивостоке

2025-09-05T04:44+0300

бизнес

экономика

владивосток

дальний восток

азия

wildberries

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустил первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей в реализацию соответствующего проекта, заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Компания РВБ запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием поставок от продавцов начнется в сентябре… Для реализации проекта компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей", - сказала Ким. Она отметила, что этот комплекс - первый крупный объект компании на Дальнем Востоке, его запуск запланирован в два этапа. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь составит 161 тысячу квадратных метров, а его пропускная способность превысит 80 миллионов единиц товара. Уточняется, что многоуровневый сортировочный комплекс будет обрабатывать до 1,5 миллионов единиц товара в сутки - это позволит практически полностью закрыть потребности логоцентра. Также на складе появится специально разработанный сортировочный комплекс для крупногабаритного товара, конвейерные линии для перемещения товара внутри комплекса, автоматизированные зоны приемки и отгрузки, а сам объект обеспечит занятость для 6 тысяч человек, отметили в Wildberries. "Наш комплекс во Владивостоке - это важнейший шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока, который создаёт мощный экономический импульс для региона", - оценивает основатель Wildberries. "Этот объект укрепляет конкурентные преимущества Владивостока как ключевого логистического хаба с выходом к странам Азии, способствует созданию и развитию социальных и производственных секторов. Он становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок", — добавила Ким. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

дальний восток

азия

бизнес, владивосток, дальний восток, азия, wildberries