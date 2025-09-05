Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запустил логистический комплекс во Владивостоке - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/wildberries-861813866.html
Wildberries запустил логистический комплекс во Владивостоке
Wildberries запустил логистический комплекс во Владивостоке - 05.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустил логистический комплекс во Владивостоке
Wildberries запустил первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей в реализацию соответствующего проекта,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T04:44+0300
2025-09-05T04:44+0300
бизнес
экономика
владивосток
дальний восток
азия
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861813866.jpg?1757036692
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустил первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей в реализацию соответствующего проекта, заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Компания РВБ запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием поставок от продавцов начнется в сентябре… Для реализации проекта компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей", - сказала Ким. Она отметила, что этот комплекс - первый крупный объект компании на Дальнем Востоке, его запуск запланирован в два этапа. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь составит 161 тысячу квадратных метров, а его пропускная способность превысит 80 миллионов единиц товара. Уточняется, что многоуровневый сортировочный комплекс будет обрабатывать до 1,5 миллионов единиц товара в сутки - это позволит практически полностью закрыть потребности логоцентра. Также на складе появится специально разработанный сортировочный комплекс для крупногабаритного товара, конвейерные линии для перемещения товара внутри комплекса, автоматизированные зоны приемки и отгрузки, а сам объект обеспечит занятость для 6 тысяч человек, отметили в Wildberries. "Наш комплекс во Владивостоке - это важнейший шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока, который создаёт мощный экономический импульс для региона", - оценивает основатель Wildberries. "Этот объект укрепляет конкурентные преимущества Владивостока как ключевого логистического хаба с выходом к странам Азии, способствует созданию и развитию социальных и производственных секторов. Он становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок", — добавила Ким. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
дальний восток
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, дальний восток, азия, wildberries
Бизнес, Экономика, Владивосток, Дальний Восток, АЗИЯ, Wildberries
04:44 05.09.2025
 
Wildberries запустил логистический комплекс во Владивостоке

Wildberries запустил первую очередь логистического комплекса во Владивостоке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустил первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей в реализацию соответствующего проекта, заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Компания РВБ запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием поставок от продавцов начнется в сентябре… Для реализации проекта компания инвестирует 9,8 миллиарда рублей", - сказала Ким.
Она отметила, что этот комплекс - первый крупный объект компании на Дальнем Востоке, его запуск запланирован в два этапа. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь составит 161 тысячу квадратных метров, а его пропускная способность превысит 80 миллионов единиц товара.
Уточняется, что многоуровневый сортировочный комплекс будет обрабатывать до 1,5 миллионов единиц товара в сутки - это позволит практически полностью закрыть потребности логоцентра.
Также на складе появится специально разработанный сортировочный комплекс для крупногабаритного товара, конвейерные линии для перемещения товара внутри комплекса, автоматизированные зоны приемки и отгрузки, а сам объект обеспечит занятость для 6 тысяч человек, отметили в Wildberries.
"Наш комплекс во Владивостоке - это важнейший шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока, который создаёт мощный экономический импульс для региона", - оценивает основатель Wildberries.
"Этот объект укрепляет конкурентные преимущества Владивостока как ключевого логистического хаба с выходом к странам Азии, способствует созданию и развитию социальных и производственных секторов. Он становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок", — добавила Ким.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесВладивостокДальний ВостокАЗИЯWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала