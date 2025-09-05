Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 05.09.2025
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 с погашением через два с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Ставка купонов составляет 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,37% годовых. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
13:51 05.09.2025
 
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 25 миллирдов рублей

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 с погашением через два с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Ставка купонов составляет 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,37% годовых.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
