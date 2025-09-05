https://1prime.ru/20250905/yandeks-861848003.html
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 05.09.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций
МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T13:51+0300
2025-09-05T13:51+0300
2025-09-05T13:51+0300
экономика
рынок
финансы
россия
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 с погашением через два с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Ставка купонов составляет 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,37% годовых. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
https://1prime.ru/20250903/taksi-861687368.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_61a6a17b343ef556bf098eb2112eb0aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, яндекс
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Яндекс
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 25 миллирдов рублей
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 с погашением через два с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Ставка купонов составляет 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,37% годовых.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
"Яндекс Такси" выделит 200 миллионов рублей на детские кресла