"Яндекс" увеличил объем размещения биржевых облигаций

МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T13:51+0300

2025-09-05T13:51+0300

2025-09-05T13:51+0300

экономика

рынок

финансы

россия

яндекс

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 с погашением через два с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Ставка купонов составляет 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,37% годовых. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".

