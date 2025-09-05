https://1prime.ru/20250905/yuan-861835201.html

Юань открыл торги в пятницу ростом

Курс китайской валюты в начале торгов пятницы повышается до 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2025, ПРАЙМ

экономика

юань

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы повышается до 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 3 копейки, до 11,38 рубля. Внебиржевой курс доллара при этом растет на 13 копеек, до 81,19 рубля. В четверг доллар впервые с 30 июля превысил круглый уровень 81 рубль.

