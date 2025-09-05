Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/yuan-861850960.html
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд - 05.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд
Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем растет четвертый день подряд, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи и... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:21+0300
2025-09-05T14:21+0300
экономика
рынок
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем растет четвертый день подряд, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.14 мск рос на 4 копейки - до 11,39 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,41 рубля. Умеренное давление на рубль сохраняется, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики приводят к преобладанию продаж российской валюты", - говорит он. "Курс юаня в ближайшее время сохранит позиции в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 рубля с постепенным смещением к сопротивлению на уровне 11,5 рубля. Ожидаем полноценного закрепления китайской валюты в районе данной отметки ближе к концу месяца", - прогнозирует аналитик. Курс пока колеблется чуть ниже 11,4 рубля за юань, а для закрепления выше в условиях накопившейся технической перепроданности рубля нужны будут веские поводы, считает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250905/yuan-861835201.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_34ee649f7b584e4c8e005d95bf8847f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, псб
Экономика, Рынок, ПСБ
14:21 05.09.2025
 
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает обновлять максимумы с конца июля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем растет четвертый день подряд, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.14 мск рос на 4 копейки - до 11,39 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,41 рубля.
Умеренное давление на рубль сохраняется, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики приводят к преобладанию продаж российской валюты", - говорит он.
"Курс юаня в ближайшее время сохранит позиции в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 рубля с постепенным смещением к сопротивлению на уровне 11,5 рубля. Ожидаем полноценного закрепления китайской валюты в районе данной отметки ближе к концу месяца", - прогнозирует аналитик.
Курс пока колеблется чуть ниже 11,4 рубля за юань, а для закрепления выше в условиях накопившейся технической перепроданности рубля нужны будут веские поводы, считает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Юань открыл торги в пятницу ростом
10:09
 
ЭкономикаРынокПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала