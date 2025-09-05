https://1prime.ru/20250905/yuan-861850960.html
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем растет четвертый день подряд, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.14 мск рос на 4 копейки - до 11,39 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,41 рубля. Умеренное давление на рубль сохраняется, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики приводят к преобладанию продаж российской валюты", - говорит он. "Курс юаня в ближайшее время сохранит позиции в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 рубля с постепенным смещением к сопротивлению на уровне 11,5 рубля. Ожидаем полноценного закрепления китайской валюты в районе данной отметки ближе к концу месяца", - прогнозирует аналитик. Курс пока колеблется чуть ниже 11,4 рубля за юань, а для закрепления выше в условиях накопившейся технической перепроданности рубля нужны будут веские поводы, считает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
