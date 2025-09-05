Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T11:07+0300
2025-09-05T11:07+0300
россия
китай
москва
владивосток
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_8766c6468cfc7e01d765b17021d1b663.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме. На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно. "Нет", - сказала Захарова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, китай, москва, владивосток, мария захарова, мид
РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Владивосток, Мария Захарова, МИД
11:07 05.09.2025
 
Захарова рассказала о подготовке ответа на отмену виз для россиян в Китай

Захарова: ответ России на решение Китая о безвизовом режиме надо проработать

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития
ВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме.
На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно.
"Нет", - сказала Захарова.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
