https://1prime.ru/20250905/zakharova-861838524.html

Захарова рассказала о подготовке ответа на отмену виз для россиян в Китай

Захарова рассказала о подготовке ответа на отмену виз для россиян в Китай - 05.09.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала о подготовке ответа на отмену виз для россиян в Китай

Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T11:07+0300

2025-09-05T11:07+0300

2025-09-05T11:07+0300

россия

китай

москва

владивосток

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_8766c6468cfc7e01d765b17021d1b663.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме. На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно. "Нет", - сказала Захарова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250905/putin-861829491.html

китай

москва

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, москва, владивосток, мария захарова, мид