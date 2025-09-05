Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/zaymy-861652163.html
Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья
Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья - 05.09.2025, ПРАЙМ
Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья
Схемы с покупкой жилья, предполагающие поиск “инвесторов”, весьма рискованны, а для самих заимодателей почти не несут бенефитов, рассказал агентству “Прайм”... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:03+0300
2025-09-05T03:03+0300
недвижимость
аренда недвижимости
инвестиции
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_66f9f5011bae0af4967abc36a3bceed1.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Схемы с покупкой жилья, предполагающие поиск “инвесторов”, весьма рискованны, а для самих заимодателей почти не несут бенефитов, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.В частности, подпадающие под льготную ипотеку граждане ищут тех, кто мог бы вложиться в их жилье как минимум первым взносом, обещая за это некий доход в последующем.“Это кейс, который нежизнеспособен не с точки зрения финансов, а с точки зрения доверия и юридической чистоты. Очень типичная история, когда где-то появляется один-два примера определенной схемы и ее моментально начинают тиражировать”, - считает Кричевский.По его словам, речь идет о банальном займе физлица физлицу, причем недвижимость здесь залогом выступать не может, потому что она уже будет в залоге у банка. Кроме того, неясно, как будут оформляться права "инвестора", ведь когда речь о семейной ипотеке, займодавец на нее претендовать не может.Неясно также, как будет обслуживаться кредит и кому достанется гипотетическая прибыль при последующей аренде и перепродаже, за чей счет будет осуществляться ремонт и покупка мебели. Даже вкладывая около двух миллионов рублей и сдавая через год-два квартиру за 60 тысяч рублей в месяц, “инвестор” теряет время для роста капитала и получает скромную прибыль - не более 10% годовых, объяснил Кричевский.“Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил 2 миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев - да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года, и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода”, - полагает он.Даже если это действительно своего рода "совместная" покупка, то для "инвестора" в ней мало смысла из-за низкой доходности и отсутствия реальных гарантий, заключил экономист.
https://1prime.ru/20250902/dokhody-861593861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fae949cf2ed7f19a2a3529cdc7f812e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, аренда недвижимости, инвестиции, финансы, банки
Недвижимость, аренда недвижимости, инвестиции, Финансы, Банки
03:03 05.09.2025
 
Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья

Экономист Кричевский предостерег от сомнительных займов при покупке жилья

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Схемы с покупкой жилья, предполагающие поиск “инвесторов”, весьма рискованны, а для самих заимодателей почти не несут бенефитов, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
В частности, подпадающие под льготную ипотеку граждане ищут тех, кто мог бы вложиться в их жилье как минимум первым взносом, обещая за это некий доход в последующем.
“Это кейс, который нежизнеспособен не с точки зрения финансов, а с точки зрения доверия и юридической чистоты. Очень типичная история, когда где-то появляется один-два примера определенной схемы и ее моментально начинают тиражировать”, - считает Кричевский.
По его словам, речь идет о банальном займе физлица физлицу, причем недвижимость здесь залогом выступать не может, потому что она уже будет в залоге у банка. Кроме того, неясно, как будут оформляться права "инвестора", ведь когда речь о семейной ипотеке, займодавец на нее претендовать не может.
Неясно также, как будет обслуживаться кредит и кому достанется гипотетическая прибыль при последующей аренде и перепродаже, за чей счет будет осуществляться ремонт и покупка мебели. Даже вкладывая около двух миллионов рублей и сдавая через год-два квартиру за 60 тысяч рублей в месяц, “инвестор” теряет время для роста капитала и получает скромную прибыль - не более 10% годовых, объяснил Кричевский.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Доходы по вкладам уже не те? Куда теперь нести свои деньги
2 сентября, 07:07
“Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил 2 миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев - да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года, и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода”, - полагает он.
Даже если это действительно своего рода "совместная" покупка, то для "инвестора" в ней мало смысла из-за низкой доходности и отсутствия реальных гарантий, заключил экономист.
 
Недвижимостьаренда недвижимостиинвестицииФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала