https://1prime.ru/20250905/zaymy-861652163.html

Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья

Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья - 05.09.2025, ПРАЙМ

Экономист предостерег от сомнительных займов при покупке жилья

Схемы с покупкой жилья, предполагающие поиск “инвесторов”, весьма рискованны, а для самих заимодателей почти не несут бенефитов, рассказал агентству “Прайм”... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T03:03+0300

2025-09-05T03:03+0300

2025-09-05T03:03+0300

недвижимость

аренда недвижимости

инвестиции

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_66f9f5011bae0af4967abc36a3bceed1.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Схемы с покупкой жилья, предполагающие поиск “инвесторов”, весьма рискованны, а для самих заимодателей почти не несут бенефитов, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.В частности, подпадающие под льготную ипотеку граждане ищут тех, кто мог бы вложиться в их жилье как минимум первым взносом, обещая за это некий доход в последующем.“Это кейс, который нежизнеспособен не с точки зрения финансов, а с точки зрения доверия и юридической чистоты. Очень типичная история, когда где-то появляется один-два примера определенной схемы и ее моментально начинают тиражировать”, - считает Кричевский.По его словам, речь идет о банальном займе физлица физлицу, причем недвижимость здесь залогом выступать не может, потому что она уже будет в залоге у банка. Кроме того, неясно, как будут оформляться права "инвестора", ведь когда речь о семейной ипотеке, займодавец на нее претендовать не может.Неясно также, как будет обслуживаться кредит и кому достанется гипотетическая прибыль при последующей аренде и перепродаже, за чей счет будет осуществляться ремонт и покупка мебели. Даже вкладывая около двух миллионов рублей и сдавая через год-два квартиру за 60 тысяч рублей в месяц, “инвестор” теряет время для роста капитала и получает скромную прибыль - не более 10% годовых, объяснил Кричевский.“Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил 2 миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев - да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года, и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода”, - полагает он.Даже если это действительно своего рода "совместная" покупка, то для "инвестора" в ней мало смысла из-за низкой доходности и отсутствия реальных гарантий, заключил экономист.

https://1prime.ru/20250902/dokhody-861593861.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, аренда недвижимости, инвестиции, финансы, банки