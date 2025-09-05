Премьер Словакии встретится с Зеленским в Ужгороде

https://1prime.ru/20250905/zelenskij-861809183.html

БРАТИСЛАВА, 5 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, впервые встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба" и озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным. Отношения Фицо и Зеленского носят сложный характер. Фицо последовательно выступает против поставок оружия Украине и принятия ее в НАТО, а Киев сознательно атакует нефтепровод "Дружба", от которого зависит работа крупного словацкого НПЗ Slovnaft. "Как уже подтверждено, мы направляемся на восток Словакии, чтобы завтра (в пятницу - ред.) быть в распоряжении для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко", - сказал Фицо накануне встречи с Зеленским в ходе видеообращения, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В последний раз Словакия столкнулась с перебоями поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка по этому маршруту была возобновлена 28 августа. В этой связи республика вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по этому маршруту. Словацкие власти обращали внимание на то, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, которое для нее производит братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти. В ходе переговоров с Путиным 2 сентября в Пекине Фицо заявил, что обсудит на встрече с Зеленским недопустимость атак на энергоинфраструктуру. Словацкий премьер также сообщил, что после разговора с российским президентом о конфликте на Украине сделал несколько выводов, которые собирается озвучить Зеленскому. Фицо, выступающий против вооружения Украины, еще будучи в оппозиции критиковал военную помощь, которую Словакия оказывала Киеву. Незадолго до парламентских выборов в 2023 году политик говорил, что дальнейшее вооружение Украины только удлиняет конфликт, а не способствует его решению. Победив на выборах осенью 2023 года, Фицо остановил все военные поставки на Украину из государственных запасов, заявив, что впредь страна сосредоточится исключительно на гуманитарной помощи. По его мнению, решить ситуацию на Украине можно только дипломатическим путем. Отношения между Братиславой и Киевом значительно ухудшились в декабре 2024, незадолго до того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Фицо тогда угрожал серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы. Словацкий премьер неоднократно заявлял о желании сохранить за республикой возможность транспортировать поступающий через Украину газ дальше в Европу. Зеленский в ответ обвинил Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Фицо в свою очередь заявил, что не является его слугой, который должен только помогать Киеву, ничего не получая взамен. После того как Киев с января 2025 года остановил транзит российского газа через украинскую территорию, Фицо назвал Зеленского неблагодарным, обвинив в том, что из-за этой ситуации Словакии будет нанесен ущерб на 1,5 миллиарда евро. В тот же период он заявлял, что сыт Зеленским по горло, и говорил, что тот только ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует. Для того чтобы урегулировать ситуацию с газом, Фицо в январе 2025 года пригласил Зеленского в Словакию, глава киевского режима ответил словацкому премьеру одним предложением в социальной сети X: "Ок. Приезжай в Киев в пятницу". Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил тогда РИА Новости, что Зеленский пригласил Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии. Фицо говорил журналистам, что дата для его встречи с Зеленским подбирается и она все же может состояться, однако этого так и не произошло. Словацкий премьер тогда заявил, что у него нет причин для встречи с Зеленским, поскольку тот не собирается возобновлять транзит газа через Украину. В июне 2025 года Фицо заявил, что Зеленский его ненавидит, поэтому и встречаться с ним нет смысла. По словам словацкого премьера, Зеленский испытывает к нему ненависть из-за того, что политик открыто высказывает свое мнение о ситуации на Украине и говорит о потерях Словакии из-за решения Киева остановить транзит российского газа. Фицо также неоднократно выступал против членства Украины в НАТО. В декабре 2024 года он рассказывал, что в ходе их встречи в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие с вступлением Украины в НАТО, но словацкий премьер ответил отказом. Фицо говорил, что никогда не согласится с вступлением Украины в НАТО. Тем не менее, словацкий премьер поддерживает желание Киева вступить в Европейский союз, но при условии, что Украина будет соответствовать всем необходимым критериям.

