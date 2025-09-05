https://1prime.ru/20250905/zelenskiy-861814742.html
В Британии рассказали о провале замысла Зеленского в отношении наемников
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Замысел Владимира Зеленского по созданию иностранного легиона в Украине оказался неудачным, пишет журналист Колин Фриман в британском журнале The Spectator."Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху", — говорится в публикации.Фриман отмечает, что в это подразделение привлекали неподготовленных "туристов", которые зачастую не имели военного опыта, и на каждого опытного солдата приходилось несколько "неудачников". Наемники испытывали трудности с выполнением приказов и ориентировкой в оперативной обстановке из-за языкового барьера. "Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу"", — пишет Фриман.Более того, автор поясняет, что спустя несколько месяцев после создания иностранного легиона наемники начали отправлять Зеленскому письма с обвинениями в том, что он вселил в них пустые надежды. Из-за этого им приходилось формировать отдельные группы и сражаться фактически в одиночку.Министерство обороны неоднократно заявляло об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Ведомство подчеркивало, что Киев использует их как "пушечное мясо".Сами наемники в многочисленных интервью признавались, что украинское командование слабо координирует их действия, и выжить в боевых действиях сложно, поскольку интенсивность конфликта не идет в сравнение с тем, что они привыкли видеть в Афганистане и на Ближнем Востоке.
