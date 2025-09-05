Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили внедрить "умные" датчики с онлайн-учетом для ЖКХ - 05.09.2025
В ГД предложили внедрить "умные" датчики с онлайн-учетом для ЖКХ
11:02 05.09.2025
 
В ГД предложили внедрить "умные" датчики с онлайн-учетом для ЖКХ

Депутаты Авксентьева и Плякин предложили ввести "умные" датчики в систему ЖКХ

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев направили обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением внедрить "умные" датчики в систему ЖКХ с возможностью онлайн-учета показаний, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность о внедрении "умных" датчиков в систему жилищно-коммунального хозяйства с возможностью онлайн-учета показаний", - сказано в документе.
Подчеркивается, что внедрение таких датчиков позволит обеспечить автоматический и безошибочный сбор данных в режиме реального времени, минимизировать человеческий фактор и исключить ошибки, которые приводят к неверным начислениям платы за ЖКУ.
"Граждане, не обладающие достаточными знаниями для разбора квитанций, часто вынуждены переплачивать за услуги, что негативно сказывается на их финансовом положении и подрывает доверие к управляющим компаниям", - уточняется в документе.
Отмечается, что причинами возникновения ошибок в квитанциях могут служить сбои и ошибки, допущенные управляющими компаниями при формировании платежных документов, ошибки в передаче показаний счетчиков, а также технические неисправности приборов учета.
"Просим Вас, уважаемый Ирек Энварович, поручить профильным департаментам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проработать вопрос о внесении в нормативные акты изменений, предусматривающих повсеместное внедрение "умных" датчиков с онлайн-учетом для повышения точности и прозрачности расчетов в сфере ЖКХ", - говорится в документе.
По мнению авторов обращения, повсеместное введение "умных" датчиков значительно повысит прозрачность расчетов, даст гражданам удобный и своевременный доступ к информации о потреблении услуг, а также повысит уровень доверия к управляющим организациям.
