Золото умеренно дорожает перед выходом данных по занятости в США

2025-09-05T08:41+0300

2025-09-05T08:41+0300

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в ожидании публикации статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,27%, до 3 617,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% - до 41,56 доллара за унцию. Трейдеры находятся в ожидании данных по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 99% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. "Цены на золото сегодня постепенно растут, и трейдеры не готовы поднимать цену слишком высоко, пока не будут опубликованы данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). По словам эксперта, динамика рынка по-прежнему благоприятствует золоту, учитывая вероятность понижения учетной ставки, а также попытки президента США Дональда Трампа "сделать ФРС более "голубиной".

