https://1prime.ru/20250905/zoloto-861825502.html
Золото умеренно дорожает перед выходом данных по занятости в США
Золото умеренно дорожает перед выходом данных по занятости в США - 05.09.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает перед выходом данных по занятости в США
Стоимость золота умеренно растет в ожидании публикации статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:41+0300
2025-09-05T08:41+0300
2025-09-05T08:41+0300
экономика
рынок
торги
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в ожидании публикации статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,27%, до 3 617,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% - до 41,56 доллара за унцию. Трейдеры находятся в ожидании данных по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 99% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. "Цены на золото сегодня постепенно растут, и трейдеры не готовы поднимать цену слишком высоко, пока не будут опубликованы данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). По словам эксперта, динамика рынка по-прежнему благоприятствует золоту, учитывая вероятность понижения учетной ставки, а также попытки президента США Дональда Трампа "сделать ФРС более "голубиной".
https://1prime.ru/20250904/zoloto-861756661.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Comex
Золото умеренно дорожает перед выходом данных по занятости в США
Стоимость золота умеренно растет в ожидании статистики по рынку труда в США
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в ожидании публикации статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,27%, до 3 617,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% - до 41,56 доллара за унцию.
Трейдеры находятся в ожидании данных по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч.
Статистика имеет большое значение в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 99% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
"Цены на золото сегодня постепенно растут, и трейдеры не готовы поднимать цену слишком высоко, пока не будут опубликованы данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
По словам эксперта, динамика рынка по-прежнему благоприятствует золоту, учитывая вероятность понижения учетной ставки, а также попытки президента США Дональда Трампа "сделать ФРС более "голубиной".
Золото дешевеет после трех дней роста