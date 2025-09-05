https://1prime.ru/20250905/zoloto-861861096.html
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла нового исторического максимума - 05.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото в пятницу вечером поднялась до нового исторического рекорда после публикации статистики из США по безработице, следует из данных торгов. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T18:05+0300
2025-09-05T18:05+0300
2025-09-05T18:05+0300
экономика
рынок
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером поднялась до нового исторического рекорда после публикации статистики из США по безработице, следует из данных торгов. По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, до 3 630,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 41,405 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота достигла нового исторического максимума, который теперь составляет 3 654,2 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,63% - до 97,67 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото держателей других валют. Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч. Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, примерно 86% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%, остальные 14% ждут ставку в 3,75-4%. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото.
https://1prime.ru/20250905/alrosa-861845399.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, comex
Экономика, Рынок, США, Comex
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла исторического максимума после публикации статистики США
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером поднялась до нового исторического рекорда после публикации статистики из США по безработице, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, до 3 630,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 41,405 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов цена золота достигла нового исторического максимума, который теперь составляет 3 654,2 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,63% - до 97,67 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото держателей других валют.
Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч.
Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, примерно 86% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%, остальные 14% ждут ставку в 3,75-4%. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото.
Проект "Алросы" по добыче золота включат в проект "Магаданский"