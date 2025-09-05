Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото достигла нового исторического максимума - 05.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото достигла нового исторического максимума
экономика
рынок
сша
comex
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером поднялась до нового исторического рекорда после публикации статистики из США по безработице, следует из данных торгов. По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, до 3 630,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 41,405 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота достигла нового исторического максимума, который теперь составляет 3 654,2 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,63% - до 97,67 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото держателей других валют. Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч. Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, примерно 86% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%, остальные 14% ждут ставку в 3,75-4%. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото.
рынок, сша, comex
Экономика, Рынок, США, Comex
18:05 05.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
