Россия изучит инвестиционные проекты, предложенные Афганистаном

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия изучает ряд инвестиционных проектов, предложенных Афганистаном, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Афганистан - это страна в центре Евразии. Мы стремимся развивать с ней сотрудничество… Поэтому мы рассматриваем ряд инвестиционных проектов, которые они предложили", - сказал Оверчук. В частности, есть очень большая заинтересованность в строительстве железных дорог как из Узбекистана, так и из Туркмении, отметил он. "Для нас важно, что эти проекты обеспечат лучшую транспортную связанность в Евразии и будут способствовать реализации видения Большого евразийского партнерства. Мы обсуждаем это и с Индией, и с Ираном, и с Пакистаном, и Казахстаном, и с Узбекистаном, и с Туркменией. Кроме того, у нас действительно отличные специалисты-железнодорожники и они участвуют в подготовке проектной документации", - заключил Оверчук. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

