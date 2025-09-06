Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МФКК спрогнозировали рост числа жертв землетрясений в Афганистане - 06.09.2025
В МФКК спрогнозировали рост числа жертв землетрясений в Афганистане
2025-09-06T10:04+0300
происшествия
афганистан
общество
землетрясение
ЖЕНЕВА, 6 сен – ПРАЙМ. Число жертв землетрясений в Афганистане продолжит расти, новые толчки вызвали дополнительные разрушения дорог и оползни, что затрудняет спасательные работы, сообщил РИА Новости глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Джой Сингхал. Он сообщил, что на данный момент в Афганистане работают 40 мобильных бригад врачей и спасателей, а власти выделили несколько вертолетов для эвакуации людей в ближайшие больницы. "Но это капля в море по сравнению с тем, что необходимо. Нам не удается достичь той скорости, с которой необходимо бороться с этим кризисом, потому что при землетрясении время - это самое ценное. Мы не смогли даже достичь всех затронутых локаций, чтобы оценить, что именно необходимо для помощи людям. Число погибших может возрасти в ближайшие дни", - считает Сингхал. По его словам, в связи с нехваткой финансирования команды МФКК в Афганистане были вынуждены сократить свой штат и распустить часть волонтёров. "Нам необходима поддержка в виде дополнительного персонала, дополнительного медицинского оборудования. Мы не обладаем возможностями, достаточными для борьбы с последствиями этих землетрясений в данных географических условиях", - отметил он. По словам координатора МФКК, вопрос не только в восстановлении после землетрясения, но и в будущей пригодности для жизни этих территорий, так как "многие семьи потеряли свой скот, были повреждены источники питьевой воды, разрушены дома". "Это долгий путь, и он потребует многих ресурсов. Мы призываем все международное сообщество поддержать Афганистан сейчас. Все больше людей прибывают в Афганистан из Пакистана и Ирана. Люди сталкиваются с экстремальным уровнем продовольственных рисков и недоедания. Все это создает дополнительную уязвимость и дополнительные сложности для гуманитарных работников", - заключил он. В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
афганистан, общество , землетрясение
Происшествия, АФГАНИСТАН, Общество , землетрясение
10:04 06.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Родионов
© РИА Новости . Владимир Родионов
Одна из улиц в Кабуле
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
1 сентября, 15:47
 
ПроисшествияАФГАНИСТАНОбществоземлетрясение
 
 
