"Агротек" решил вопрос импортозамещения импортных гибридов свиней

сельское хозяйство

бизнес

экономика

владивосток

приморский край

камчатский край

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Крупнейшая камчатская компания "Агротек", занимающаяся производством свинины и колбас, решила ключевой вопрос по замещению селекционного материала импортных гибридов свиней, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель совета директоров ЗАО "Агротек Холдинг", генеральный директор ООО "Агротек", Владимир Рубахин. Резидент территории опережающего развития "Камчатка" компания "Агротек" развивается в Приморском крае, где расположено выращивание зернобобовых, и в Камчатском крае, обеспечивая порядка 60% потребности Камчатки в свинине и 70% - в колбасах. Помимо выпуска мяса и колбас, компания изготавливает мясные деликатесы, пельмени, вареники, готовую еду. Продукция "Агротека" представлена в ряде регионов ДФО, в частности во Владивостоке, Магадане, на Сахалине. "Одна была ключевая задача - это генетика. То есть регулярно нужно обновлять генетические возможности поголовья. И раньше мы пользовались, конечно, импортными гибридами, завозили материал. Сейчас мы импортозаместились через компанию "Агроэко". У них прекрасные кроссы тех животных, которые нам нужны. Мы получаем, можно сказать, даже лучшие результаты, чем это было до этих всех событий (санкционных ограничений – ред.). На самом деле нет худа без добра. В частности, по генетике мы заместились", - сказал Рубахин. По его мнению, в этом вопросе сегодня есть возможности для импортозамещения, при этом он рассказал, что услышал от одного из коллег-участников Восточного экономического форума о трудностях решения этого вопроса. "В упаковочном оборудовании долго к этому (импортозамещению – ред.) шли - наверное, года два или три, но все-таки ушли в дружественные страны. В Турции наладили выпуск. Что-то у нас получается, в Российской Федерации. Что касается пищевого оборудования, часть несложного оборудования тоже заместили практически полностью. Сегодня можно собрать линейку, укомплектовав цех исключительно из российских или белорусских образцов оборудования. И Китай еще рядом", - уточнил Рубахин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

