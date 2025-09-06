https://1prime.ru/20250906/agrotek-861874468.html

"Агротек" ежемесячно отправляет продукцию в зону СВО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Крупнейшая камчатская компания "Агротек", занимающаяся производством свинины и колбас, ежемесячно отправляет продукцию собственного производства в зону СВО, а также реализует программу гарантированного трудоустройства для получивших увечья сотрудников-участников боевых действий, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель совета директоров ЗАО "Агротек Холдинг", генеральный директор ООО "Агротек", Владимир Рубахин. "Посылки на линию боевого соприкосновения - это традиция компании. То есть раз в месяц мы, как правило, отправляем продукты, это обычно вяленое мясо, которое легко доезжает, - можно в условиях окопа перекусить или даже суп сварить из этого же мяса. У нас специальные продукты есть, они прошли обкатку еще в Чечне, когда там были боевые действия. Наши ребята, которые туда регулярно летали в командировки, пользовались этим", - сказал Рубахин. Он отметил, что раз в год компания вносит более серьезный вклад, покупая дроны или другую необходимую для фронта продукцию. "Нет равнодушных в компании, поскольку много сотрудников побывали в зоне спецоперации, часть из них уже погибла, часть пришли с увечьями. И для этих работников наша компания выступила с инициативой обеспечить им гарантированный возврат в компанию. Если он утратил какую-то ключевую работоспособность, то мы определили ряд специальностей, где мы будем создавать особые рабочие места, где эти люди могли бы дальше продолжать трудиться. Мы даже подписали с Агентством стратегических инициатив - были в инициативном пуле нескольких компаний на Дальнем Востоке, в том числе и на Камчатке,", - рассказал Рубахин. Он также уточнил, что "Агротек" чтит своих бойцов – оформлен стенд с их портретами. Кроме того, по его словам, компания оказывает поддержку семьям сотрудников-участников СВО, если те попали в трудную ситуацию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

