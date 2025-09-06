https://1prime.ru/20250906/alikhanov-861893389.html

Алиханов рассказал о спросе на газовые турбины большой мощности

Алиханов рассказал о спросе на газовые турбины большой мощности - 06.09.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о спросе на газовые турбины большой мощности

Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T18:29+0300

2025-09-06T18:29+0300

2025-09-06T18:40+0300

газ

россия

рф

владивосток

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составит 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям", — сказал он. Министр отметил, что для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее чем за год до начала производства. В апреле Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250906/briks-861892696.html

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф, владивосток, антон алиханов, минпромторг