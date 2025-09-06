Алиханов рассказал о спросе на газовые турбины большой мощности
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составит 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям", — сказал он.
Министр отметил, что для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее чем за год до начала производства.
В апреле Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год.
