Аналитик предупредил о возможной коррекции цен на серебро
Аналитик предупредил о возможной коррекции цен на серебро - 06.09.2025, ПРАЙМ
Аналитик предупредил о возможной коррекции цен на серебро
06.09.2025
2025-09-06T02:30+0300
2025-09-06T02:30+0300
2025-09-06T02:30+0300
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Текущие рекордные цены на серебро в мире могут столкнуться с коррекцией, если Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
Биржевая цена на серебро в среду впервые за 14 лет превысил отметку в 42 доллара за унцию. На момент закрытия торгов в пятницу стоимость металла составила 41,503 доллара.
"Риск для цен на серебро, соответственно, представляет сейчас траектория процентной ставки в США. В том случае, если регулятор решит сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, либо же даст сигнал о необходимости большей жёсткости ДКП, может начаться коррекция", - рассказал Дудченко.
Кроме того, достаточно сильное отклонение стоимости металла от средних значений усиливает риски возможного дальнейшего снижения цены, добавил он.
С начала года стоимость серебра выросла на 41,9% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.
Аналитик предупредил о возможной коррекции цен на серебро
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Текущие рекордные цены на серебро в мире могут столкнуться с коррекцией, если Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
Биржевая цена на серебро в среду впервые за 14 лет превысил отметку в 42 доллара за унцию. На момент закрытия торгов в пятницу стоимость металла составила 41,503 доллара.
"Риск для цен на серебро, соответственно, представляет сейчас траектория процентной ставки в США. В том случае, если регулятор решит сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, либо же даст сигнал о необходимости большей жёсткости ДКП, может начаться коррекция", - рассказал Дудченко.
Кроме того, достаточно сильное отклонение стоимости металла от средних значений усиливает риски возможного дальнейшего снижения цены, добавил он.
С начала года стоимость серебра выросла на 41,9% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.