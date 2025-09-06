https://1prime.ru/20250906/analitik-861873550.html

Аналитик предупредил о возможной коррекции цен на серебро

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Текущие рекордные цены на серебро в мире могут столкнуться с коррекцией, если Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. Биржевая цена на серебро в среду впервые за 14 лет превысил отметку в 42 доллара за унцию. На момент закрытия торгов в пятницу стоимость металла составила 41,503 доллара. "Риск для цен на серебро, соответственно, представляет сейчас траектория процентной ставки в США. В том случае, если регулятор решит сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, либо же даст сигнал о необходимости большей жёсткости ДКП, может начаться коррекция", - рассказал Дудченко. Кроме того, достаточно сильное отклонение стоимости металла от средних значений усиливает риски возможного дальнейшего снижения цены, добавил он. С начала года стоимость серебра выросла на 41,9% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.

