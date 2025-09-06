https://1prime.ru/20250906/armani-861872529.html

В Милане пройдет прощание с Джорджо Армани

МИЛАН, 6 сен - ПРАЙМ, Александр Логунов. Двухдневное прощание с модельером Джорджо Армани пройдет в Милане. Траурным залом для короля итальянской моды станет помещение собственного выставочного центра Armani / Teatro, построенного в 2001 году как штаб-квартира компании. Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер. Как сообщил мэр Милана Джузеппе Сала, сама церемония состоится в понедельник. Армани скончался за несколько недель до запланированного празднования 50-летия бренда, подготовка к которому уже началась. За полувековую карьеру уроженец Пьяченцы прошел путь от оформителя витрин в универмаге до одного из богатейших людей Италии. В середине 1960-х годов Армани познакомился с архитектором Серджио Галеотти, впоследствии ставшим его другом и деловым партнером. В 1964 году Армани перешел в модный дом Nino Cerruti в качестве ассистента самого стилиста и овладел техническими навыками создания одежды. Его дебют в качестве самостоятельного дизайнера состоялся в 1974 году во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции. Отличительной чертой первых коллекций дизайнера стали мягкие пиджаки без подкладки. В июле 1975 года Армани и Галеотти основали компанию Giorgio Armani SpA, первоначально созданную для мужчин. Этот независимый бренд по настоящее время специализируется на мужской одежде, а с 1976 года и на женской. В 1980 году Армани, еще неизвестный американской публике дизайнер, привлек к себе внимание, разработав костюм Ричарду Гиру для фильма "Американский жиголо". С этого времени в его вещах появляются многие голливудские знаменитости - Кейт Бланшетт, Рианна, Меган Фокс, Пенелопа Крус, Хайди Клум, Николь Кидман, Леди Гага, Мила Йовович и другие. Главные черты стиля Армани - совершенный крой, мягкие ткани и минимализм, который он назвал "совершенством малого". В 1981 году были запущены экспериментальная линия для более молодой аудитории Emporio Armani, а также Armani Jeans, в 1982 году появились первые женские духи, в 1984 году – мужской парфюм, в 1986 году – солнцезащитные очки. Бизнес-империя Армани включала отели, кафе и рестораны, розничные магазины, производство мебели, косметики и аксессуаров, а главное, несколько модных направлений, ориентированных на самую разную аудиторию. В 2024 году выручка Armani составила 2,7 миллиарда долларов. По последним подсчетам журнала Forbes, личное состояние Армани оценивалось в 11,8 миллиарда долларов, что делало его самым богатым модельером в мире. Представители крупнейших домов итальянской моды выразили соболезнования в связи с кончиной Армани, отметив уникальность его стиля и неповторимое понимание красоты. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала скончавшегося модельера "иконой" и "неутомимым тружеником", который придал блеск итальянской моде и вдохновил весь мир. Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла охарактеризовал Армани как "мастера стиля и моды, символа итальянского гения во всем мире". По словам президента, за долгие годы своей карьеры Армани переопределил каноны элегантности и роскоши на международном уровне, а его изысканная простота, преданность качеству и внимание к деталям вдохновляли целые поколения дизайнеров.

