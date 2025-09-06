https://1prime.ru/20250906/aviareysy-861889521.html
Шестаков призвал увеличить число рейсов между между Владивостоком и Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Авиарейсов, связывающих города Китая и Владивосток, должно быть больше, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Владивостока Константин Шестаков.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"Мы - один из международных аэропортов нашей страны, где самое большое количество авиарейсов, связывающих города Китая и нашу страну. Уверен, что таких рейсов просто должно быть больше для того, чтобы мы могли в комфортном формате предложить интересные туристические продукты, а предложить точно есть что", - сообщил Шестаков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
