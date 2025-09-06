https://1prime.ru/20250906/avstriya-861878410.html

В Австрии попросили от Киева объяснений из-за подаренных поездов

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Решение австрийского правительства передать Украине специальные поезда для работ с контактными линиями электронной инфраструктуры вызвало значительное недовольство в парламенте страны, который направил соответствующий запрос в кабинет министров, сообщила газета eXXpress. "В то время как правительство накладывает одно бремя (Налоговое. – Прим. Ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (Правительство. — Прим. Ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило", — заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, комментируя ситуацию. Политик пояснил, что основной проблемой является вопрос австрийского нейтралитета, так как существует вероятность, что переданные поезда могут быть задействованы против России в боевых действиях. "Это было бы явным нарушением нейтралитета", — подчеркнул Хафенекер. Герхард Деймек, член парламентского комитета по транспорту, отметил, что в Украине в основном эксплуатируются локомотивы с широкой колеей, что вызывает вопросы о возможности использования австрийских поездов без значительных доработок. Австрийская партия свободы потребовала у министра транспорта Петера Ханке подробных разъяснений о том, является ли это решение единовременным или существует практика передачи государственного транспорта Украине без учёта мнения парламента. В июне австрийский министр транспорта Петер Ханке передал Киеву два специальных поезда для работ на воздушных линиях. В конце августа лидер АПС Герберт Кикль упрекнул власти страны за отрыв от интересов граждан после недавних высказываний главы МИД в поддержку Украины. 20 августа, во время посещения Одессы, министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила солидарность с Украиной и объявила о продолжении помощи — гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третья поездка главы МИД на Украину с момента вступления на должность в марте 2025 года.

