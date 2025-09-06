Оверчук оценил развитие торговых отношений России и Азербайджана

https://1prime.ru/20250906/azerbaydzhan-861879983.html

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество России с Азербайджаном нормально развивается, несмотря на имеющиеся сложности, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В отношениях между любыми странами всегда возникают какие-то трения, иногда больше, иногда меньше… Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то оно нормально развивается. Недавно успешно провели заседание межправительственной комиссии. Наши связи одинаково важны для наших стран, и никто не хочет потерять все то хорошее, что было наработано за все предшествующие годы", - сказал Оверчук. По его словам, это касается и сотрудничества в области развития МТК "Север-Юг", один из маршрутов которого проходит из России через Азербайджан в Иран. "Мы поддерживаем постоянные контакты с нашими азербайджанскими коллегами, и все мы надеемся, что существующие проблемы скоро будут решены. Наши торгово-экономические связи слишком важны для людей и в России, и в Азербайджане. От уровня и характера этих отношений зависит работа десятков, если не сотен тысяч людей", - отметил Оверчук. При этом в России понимают боль и скорбь, которую в Азербайджане вызвала трагедия, связанная с крушением самолета авиакомпании AZAL. "Конечно, мы понимаем и боль, и скорбь, которую в Азербайджане вызвала трагедия, связанная с крушением самолета авиакомпании AZAL. Это наша общая боль, в катастрофе погибли и граждане России. Мы искренне хотим, чтобы были выяснены все обстоятельства этого страшного инцидента и были сделаны соответствующие выводы. Конечно, мы постоянно настаиваем на освобождении 13 задержанных российских граждан. Наш МИД постоянно над этим работает. Наше посольство в Баку поддерживает с ними связь, отслеживает условия содержания, мы все надеемся, что люди скоро смогут вернуться к своим близким", - заключил он. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Киселев дважды призвал к скорейшему освобождению безосновательно задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан. Он отмечал, что от властей Азербайджана к ним никогда не было вопросов по их работе, а обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, - действия, которые не соответствуют цивилизованным нормам. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

