Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/baykal-861890266.html
Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры
Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры - 06.09.2025, ПРАЙМ
Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры
Поправки в закон о защите озера Байкал согласованы и поддержаны всеми соответствующими структурами, причастными к его принятию, сообщил в интервью РИА Новости... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T16:44+0300
2025-09-06T16:44+0300
россия
общество
байкал
бурятия
алексей цыденов
госдума
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_64d471ecbb82431075009df75aef87ab.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Поправки в закон о защите озера Байкал согласованы и поддержаны всеми соответствующими структурами, причастными к его принятию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме. "Поправки (в закон о защите озера Байкал - ред.) согласованы у нас государственно-правовым управлением (ГПУ) президента, согласованы министерством иностранных дел, генеральной прокуратурой. В общем, все причастные, кто так или иначе смотрит и принимает решения, всеми поправки поддержаны, согласованы. Сейчас он (документ - ред.) находится на площадке Думы и должен быть принят в осеннюю сессию", - сказал глава Бурятии. Он отметил, что вокруг поправок в закон о защите озера Байкал идет много дискуссий, но на самом деле он направлен на то, чтобы по максимуму защитить условия жизни людей на Байкале и само озеро. По его словам, сейчас власти не могут ни построить очистные, ни отремонтировать аварийные мосты на федеральной трассе, идущей вдоль Байкала, ни сделать селезащиту и многое другое. "Тут надо подчеркнуть, что это не законодатель, когда писал закон о Байкале, предусмотрел запрет. Нет. Закон, который в 1999-м году принимался, он не запрещал жизнедеятельность. Проблемы стали возникать, когда после закона о Байкале стали вносить изменения в лесной кодекс, в земельный кодекс, в водный кодекс. И не стыковали их просто между собой. И возникали эти коллизии юротехнического характера, которые возникли из-за того, что одни законы принимали, а на другие не смотрели. И в совокупности это привело к таким последствиям", - подчеркнул Цыденов. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250327/subsidii-856149230.html
байкал
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_0fbd70d1a912cc805c7f5b6cf0314cee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , байкал, бурятия, алексей цыденов, госдума, минприроды
РОССИЯ, Общество , Байкал, Бурятия, Алексей Цыденов, Госдума, Минприроды
16:44 06.09.2025
 
Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры

Цыденов: поправки в закон о защите Байкала согласованы всеми структурами

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Поправки в закон о защите озера Байкал согласованы и поддержаны всеми соответствующими структурами, причастными к его принятию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме.
"Поправки (в закон о защите озера Байкал - ред.) согласованы у нас государственно-правовым управлением (ГПУ) президента, согласованы министерством иностранных дел, генеральной прокуратурой. В общем, все причастные, кто так или иначе смотрит и принимает решения, всеми поправки поддержаны, согласованы. Сейчас он (документ - ред.) находится на площадке Думы и должен быть принят в осеннюю сессию", - сказал глава Бурятии.
Он отметил, что вокруг поправок в закон о защите озера Байкал идет много дискуссий, но на самом деле он направлен на то, чтобы по максимуму защитить условия жизни людей на Байкале и само озеро. По его словам, сейчас власти не могут ни построить очистные, ни отремонтировать аварийные мосты на федеральной трассе, идущей вдоль Байкала, ни сделать селезащиту и многое другое.
"Тут надо подчеркнуть, что это не законодатель, когда писал закон о Байкале, предусмотрел запрет. Нет. Закон, который в 1999-м году принимался, он не запрещал жизнедеятельность. Проблемы стали возникать, когда после закона о Байкале стали вносить изменения в лесной кодекс, в земельный кодекс, в водный кодекс. И не стыковали их просто между собой. И возникали эти коллизии юротехнического характера, которые возникли из-за того, что одни законы принимали, а на другие не смотрели. И в совокупности это привело к таким последствиям", - подчеркнул Цыденов.
Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты.
Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров.
В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
%Озеро Байкал зимой - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Кабмин утвердил правила выделения субсидий на очистные сооружения у Байкала
27 марта, 10:26
 
РОССИЯОбществоБайкалБурятияАлексей ЦыденовГосдумаМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала