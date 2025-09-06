https://1prime.ru/20250906/baykal-861890266.html

Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры

россия

общество

байкал

бурятия

алексей цыденов

госдума

минприроды

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Поправки в закон о защите озера Байкал согласованы и поддержаны всеми соответствующими структурами, причастными к его принятию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме. "Поправки (в закон о защите озера Байкал - ред.) согласованы у нас государственно-правовым управлением (ГПУ) президента, согласованы министерством иностранных дел, генеральной прокуратурой. В общем, все причастные, кто так или иначе смотрит и принимает решения, всеми поправки поддержаны, согласованы. Сейчас он (документ - ред.) находится на площадке Думы и должен быть принят в осеннюю сессию", - сказал глава Бурятии. Он отметил, что вокруг поправок в закон о защите озера Байкал идет много дискуссий, но на самом деле он направлен на то, чтобы по максимуму защитить условия жизни людей на Байкале и само озеро. По его словам, сейчас власти не могут ни построить очистные, ни отремонтировать аварийные мосты на федеральной трассе, идущей вдоль Байкала, ни сделать селезащиту и многое другое. "Тут надо подчеркнуть, что это не законодатель, когда писал закон о Байкале, предусмотрел запрет. Нет. Закон, который в 1999-м году принимался, он не запрещал жизнедеятельность. Проблемы стали возникать, когда после закона о Байкале стали вносить изменения в лесной кодекс, в земельный кодекс, в водный кодекс. И не стыковали их просто между собой. И возникали эти коллизии юротехнического характера, которые возникли из-за того, что одни законы принимали, а на другие не смотрели. И в совокупности это привело к таким последствиям", - подчеркнул Цыденов. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

байкал

бурятия

