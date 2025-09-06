АЕБ призвала бизнес России и Европы опираться на будущее

https://1prime.ru/20250906/biznes-861890990.html

экономика

россия

владивосток

европа

бизнес

вэф-25

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Европейскому и российскому бизнесу нужно опираться на будущее, а не на прошлое, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ Тадзио Шиллинг. По его словам, если европейский и российский бизнес когда-то заново начнут сотрудничество, не надо опираться на прошлое, нужно смотреть в будущее. "Когда мы смотрим в будущее, в завтрашний или в послезавтрашний день, нам не стоит думать о том, как вернуть то, что было потеряно. Гораздо более целесообразно думать о том, как развиваться, двигаться дальше вместе, как реализовать", - подчеркнул Шиллинг. "И в тот день, когда появится такая возможность, наверное лучше не опираться на прошлое, то есть на то, кто и как вел себя в прошлом. Да, мы понимаем эмоционально, откуда этот вопрос возник", - добавил он. "По-прежнему есть географическая и культурная близость, синергии в области технологии, ноу-хау и так далее. Мы думаем о том, что нужно для того, чтобы однажды получилось реализовать этот потенциал заново", - заключил глава АЕБ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия, владивосток, европа, бизнес, вэф-25