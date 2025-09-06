https://1prime.ru/20250906/braziliya-861897843.html
У США нет оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол
У США нет оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол - 06.09.2025, ПРАЙМ
У США нет оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол
У администрации США нет никаких экономических оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T23:44+0300
2025-09-06T23:44+0300
2025-09-06T23:45+0300
мировая экономика
сша
бразилия
рф
дональд трамп
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. У администрации США нет никаких экономических оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос. "Администрация США применяет экономические меры, я имею ввиду тарифы, но эти меры не имеют отношения к торговых вопросам, как таковым", - сказал посол журналистам. "У нас дефицит торгового баланса с США на протяжении последних 15 лет. Не было никаких коммерческих оснований вводить тарифы против Бразилии. Чиновники из США делают заявления о том, что тарифы связаны с политической ситуацией в стране. Но это наш суверенитет, и мы ни с кем его не будем обсуждать", - пояснил он. При этом посол отметил, что, вводя тарифы, США сделали ряд исключений для бразильских товаров. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
https://1prime.ru/20250906/kofe-861880473.html
сша
бразилия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, бразилия, рф, дональд трамп, бизнес
Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, РФ, Дональд Трамп, Бизнес
У США нет оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол
Посол Родригес дос Сантос: у США нет экономических причин вводить пошлины для Бразилии