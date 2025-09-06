https://1prime.ru/20250906/briks-861888615.html

Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, считает эксперт

2025-09-06T15:27+0300

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, в первую очередь необходимо обеспечить для нее основу путем внедрения цифровых финансовых инструментов и оценить их работу, заявил РИА Новости декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь на ВЭФ-2025. "Думаю, сотрудничество в области цифровых валют сейчас лишь начинается. Нам еще многое предстоит сделать, и, думаю, сейчас еще слишком рано говорить о преимуществах и недостатках. Сейчас нам нужно просто заниматься внедрением и развивать сотрудничество", - ответил Ван на просьбу оценить перспективы и устойчивость единой цифровой валюты БРИКС. В ходе выступления на полях сессии ВЭФ "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее", Ван заявил, что лидерам стран БРИКС будет необходимо активизировать финансовое сотрудничество, в том числе путем обмена опытом и финансовыми экспертами. "Некоторые говорят о недостатках, преимуществах или рисках. Я думаю, что в прошлом мы говорили слишком много. И поскольку мы слишком много говорили о рисках, недостатках или преимуществах, мы слишком много занимались расчетами, и темпы финансового сотрудничества между Россией и Китаем за последние два десятилетия были очень и очень медленными", - заявил Ван. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС рассматривают возможность создания единой цифровой платёжной системы. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!", российский лидер отметил важность вопроса в связи с ростом числа экономических партнеров, которым необходимы безопасные и современные средства для проведения экономических транзакций. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

