https://1prime.ru/20250906/briks-861888615.html
Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, считает эксперт
Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, считает эксперт - 06.09.2025, ПРАЙМ
Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, считает эксперт
Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, в первую очередь необходимо обеспечить для нее основу путем внедрения цифровых финансовых инструментов и... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T15:27+0300
2025-09-06T15:27+0300
2025-09-06T15:27+0300
экономика
брикс
валюта
технологии
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, в первую очередь необходимо обеспечить для нее основу путем внедрения цифровых финансовых инструментов и оценить их работу, заявил РИА Новости декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь на ВЭФ-2025. "Думаю, сотрудничество в области цифровых валют сейчас лишь начинается. Нам еще многое предстоит сделать, и, думаю, сейчас еще слишком рано говорить о преимуществах и недостатках. Сейчас нам нужно просто заниматься внедрением и развивать сотрудничество", - ответил Ван на просьбу оценить перспективы и устойчивость единой цифровой валюты БРИКС. В ходе выступления на полях сессии ВЭФ "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее", Ван заявил, что лидерам стран БРИКС будет необходимо активизировать финансовое сотрудничество, в том числе путем обмена опытом и финансовыми экспертами. "Некоторые говорят о недостатках, преимуществах или рисках. Я думаю, что в прошлом мы говорили слишком много. И поскольку мы слишком много говорили о рисках, недостатках или преимуществах, мы слишком много занимались расчетами, и темпы финансового сотрудничества между Россией и Китаем за последние два десятилетия были очень и очень медленными", - заявил Ван. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС рассматривают возможность создания единой цифровой платёжной системы. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!", российский лидер отметил важность вопроса в связи с ростом числа экономических партнеров, которым необходимы безопасные и современные средства для проведения экономических транзакций. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250901/briks-861612808.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, валюта, технологии, китай
Экономика, БРИКС, валюта, Технологии, КИТАЙ
Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, считает эксперт
Ван Вэнь: важно обеспечить основу для внедрения единой цифровой валюты БРИКС
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Говорить о единой цифровой валюте БРИКС слишком рано, в первую очередь необходимо обеспечить для нее основу путем внедрения цифровых финансовых инструментов и оценить их работу, заявил РИА Новости декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь на ВЭФ-2025.
"Думаю, сотрудничество в области цифровых валют сейчас лишь начинается. Нам еще многое предстоит сделать, и, думаю, сейчас еще слишком рано говорить о преимуществах и недостатках. Сейчас нам нужно просто заниматься внедрением и развивать сотрудничество", - ответил Ван на просьбу оценить перспективы и устойчивость единой цифровой валюты БРИКС.
В ходе выступления на полях сессии ВЭФ "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее", Ван заявил, что лидерам стран БРИКС будет необходимо активизировать финансовое сотрудничество, в том числе путем обмена опытом и финансовыми экспертами.
"Некоторые говорят о недостатках, преимуществах или рисках. Я думаю, что в прошлом мы говорили слишком много. И поскольку мы слишком много говорили о рисках, недостатках или преимуществах, мы слишком много занимались расчетами, и темпы финансового сотрудничества между Россией и Китаем за последние два десятилетия были очень и очень медленными", - заявил Ван.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС рассматривают возможность создания единой цифровой платёжной системы. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!", российский лидер отметил важность вопроса в связи с ростом числа экономических партнеров, которым необходимы безопасные и современные средства для проведения экономических транзакций.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лидеры стран БРИКС соберутся для обсуждения торговой политики Трампа