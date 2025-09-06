https://1prime.ru/20250906/briks-861892696.html
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях санкционного давления, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным", — сказал министр. В апреле Алиханов сообщал, что с учетом заинтересованности стран БРИКС и Глобального Юга министерство может помочь российским компаниям не только в НИОКР и развитии производства, но и в продвижении на экспортный рынок. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
