Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/briks-861892696.html
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям - 06.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям
Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T17:52+0300
2025-09-06T17:52+0300
экономика
россия
антон алиханов
минпромторг
вэф-25
технологии
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/72/841467230_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_8ed0b94e889cc4aee9ec69751215e293.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях санкционного давления, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным", — сказал министр. В апреле Алиханов сообщал, что с учетом заинтересованности стран БРИКС и Глобального Юга министерство может помочь российским компаниям не только в НИОКР и развитии производства, но и в продвижении на экспортный рынок. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/eksport-861887562.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/72/841467230_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_c167c9f6efc92aab3260a5502c5d14aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, антон алиханов, минпромторг, вэф-25, технологии, брикс
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ-25, Технологии, БРИКС
17:52 06.09.2025
 
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям

Алиханов: интерес стран БРИКС к технологическим решениям РФ остается стабильным

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях санкционного давления, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным", — сказал министр.
В апреле Алиханов сообщал, что с учетом заинтересованности стран БРИКС и Глобального Юга министерство может помочь российским компаниям не только в НИОКР и развитии производства, но и в продвижении на экспортный рынок.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Россия успешно наращивает экспорт промтоваров, заявил Алиханов
14:32
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгВЭФ-25ТехнологииБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала