https://1prime.ru/20250906/chekunki-861875502.html
Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной
Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной - 06.09.2025, ПРАЙМ
Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной
Программа "Муравьев-Амурский 2030" очень востребована, конкурс на четвертый поток составляет 96 человек на место, сообщил глава Минвостокразвития Алексей... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:01+0300
2025-09-06T05:01+0300
2025-09-06T05:01+0300
экономика
россия
дальний восток
арктика
владивосток
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861875502.jpg?1757124100
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Программа "Муравьев-Амурский 2030" очень востребована, конкурс на четвертый поток составляет 96 человек на место, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Программа заслуженно уже стала одной из самых востребованных подобных программ в России, потому что эта программа посвящена развитию самых перспективных регионов нашей страны, потому что мы вложили самые лучшие преподавательские, самые лучшие государственные ресурсы в то, чтобы обеспечить курсантам наиболее глубокое погружение в практику управления регионами, в практику решения сложных проблем... И эта программа очень востребована - конкурс 96 человек на место, который показал четвертый поток, говорит сам за себя", - сказал Чекунков в видеообращении на сессии ВЭФ-2025 "Муравьев-Амурский 2030: новые рубежи", приветствуя его участников.
"Муравьев-Амурский 2030" - программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Программа реализуется Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал распространение программы на арктические территории.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
арктика
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной
Чекунков: программа «Муравьев-Амурский 2030» очень востребована
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Программа "Муравьев-Амурский 2030" очень востребована, конкурс на четвертый поток составляет 96 человек на место, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Программа заслуженно уже стала одной из самых востребованных подобных программ в России, потому что эта программа посвящена развитию самых перспективных регионов нашей страны, потому что мы вложили самые лучшие преподавательские, самые лучшие государственные ресурсы в то, чтобы обеспечить курсантам наиболее глубокое погружение в практику управления регионами, в практику решения сложных проблем... И эта программа очень востребована - конкурс 96 человек на место, который показал четвертый поток, говорит сам за себя", - сказал Чекунков в видеообращении на сессии ВЭФ-2025 "Муравьев-Амурский 2030: новые рубежи", приветствуя его участников.
"Муравьев-Амурский 2030" - программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Программа реализуется Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал распространение программы на арктические территории.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.