Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной - 06.09.2025
Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Программа "Муравьев-Амурский 2030" очень востребована, конкурс на четвертый поток составляет 96 человек на место, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Программа заслуженно уже стала одной из самых востребованных подобных программ в России, потому что эта программа посвящена развитию самых перспективных регионов нашей страны, потому что мы вложили самые лучшие преподавательские, самые лучшие государственные ресурсы в то, чтобы обеспечить курсантам наиболее глубокое погружение в практику управления регионами, в практику решения сложных проблем... И эта программа очень востребована - конкурс 96 человек на место, который показал четвертый поток, говорит сам за себя", - сказал Чекунков в видеообращении на сессии ВЭФ-2025 "Муравьев-Амурский 2030: новые рубежи", приветствуя его участников. "Муравьев-Амурский 2030" - программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Программа реализуется Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал распространение программы на арктические территории. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
05:01 06.09.2025
 
Чекунков назвал программу "Муравьев-Амурский 2030" очень востребованной

Чекунков: программа «Муравьев-Амурский 2030» очень востребована

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Программа "Муравьев-Амурский 2030" очень востребована, конкурс на четвертый поток составляет 96 человек на место, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Программа заслуженно уже стала одной из самых востребованных подобных программ в России, потому что эта программа посвящена развитию самых перспективных регионов нашей страны, потому что мы вложили самые лучшие преподавательские, самые лучшие государственные ресурсы в то, чтобы обеспечить курсантам наиболее глубокое погружение в практику управления регионами, в практику решения сложных проблем... И эта программа очень востребована - конкурс 96 человек на место, который показал четвертый поток, говорит сам за себя", - сказал Чекунков в видеообращении на сессии ВЭФ-2025 "Муравьев-Амурский 2030: новые рубежи", приветствуя его участников.
"Муравьев-Амурский 2030" - программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Программа реализуется Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал распространение программы на арктические территории.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
