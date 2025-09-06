https://1prime.ru/20250906/chekunki-861876578.html

Чекунков рассказал о программе "Муравьев-Амурский 2030"

Чекунков рассказал о программе "Муравьев-Амурский 2030"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Программа "Муравьев-Амурский 2030" дает возможность выпускникам наладить зарубежные связи, ее международные модули будут развиваться, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. "Мы уделяем особое внимание в реализации программы международному аспекту. Уже два года проходит модуль в Китайской Народной Республике: ребята работали в Шэньчжэне, Гуанчжоу, Шанхае, в Хэйхэ. И мы будем продолжать задействовать опыт лучших экспертов института стран Азии и Африки, школы управления "Сколково" для того, чтобы международные модули, международные контакты были практикоориентированными и позволяли вам на ваших новых местах работы быть эффективными сразу, в том числе и в развитии международных связей", - сказал Чекунков в видеообращении на сессии ВЭФ-2025 "Муравьев-Амурский 2030: новые рубежи". Он также отметил важную помощь руководителей дальневосточных регионов в реализации программы "Муравьев-Амурский 2030". "Хочу поблагодарить и глав регионов, которые из года в год участвуют в работе с нами не только на Восточном экономическом форуме, но, конечно, и в повседневной работе с курсантами в своих регионах. Которые предоставляют ребятам шанс, дают трудоустройство, призывают на службу на всех уровнях - от муниципального и регионального до федерального уровня. Вместе мы сделаем команду по развитию Дальнего Востока и Арктики мощнее, эффективнее, а значит, развитие этих геостратегических регионов нашей страны будет проходить опережающими темпами, как и поручал наш президент", - отметил Чекунков. "Муравьев-Амурский 2030" - программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Программа реализуется Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал распространение программы на арктические территории. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

